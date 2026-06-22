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Kancelarija za Kosovo i Metohiju podsetila je danas u saopštenju na otmicu rudara na kopu "Belaćevac" kod Obilića čija sudbina do danas njie utvrđena, ističući da je to bio uvod u masovno nasilje nad srpskim i drugim nealbanskim civilima koje u promenjenom obliku traje do danas.

- Na današnji dan 1998. godine teroristi takozvane "Oslobodilačke vojske Kosova" oteli su devetoricu radnika površinskog kopa "Belaćevac". Do danas nije utvrđeno kakva je bila sudbina otetih, čime se patnja njihovih porodica produžava unedogled. Tragična sudbina ljudi koji su, radeći vredno za čitavu zajednicu, i tog dana pošli na posao ne sluteći razmere ničim izazvane mržnje i zla čije će žrtve postati, bila je uvod u masovno nasilje nad srpskim i drugim nealbanskim civilima, koje je eskaliralo u vreme oružanih sukoba na Kosovu i Metohiji, a nažalost u promenjenom obliku traje do danas - navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Foto: Kancelarija za KiM Printscreen

Napominje se da međunarodni istražni organi nisu svojevremeno uložili dovoljne napore da ovaj i mnogi drugi zločini "terorista na Kosovu i Metohiji" budu rasvetljeni, dok Priština, ne samo da ne pokušava da se suoči sa mračnom stranicom istorije, već nastavlja da nadgrađuje ideologiju mržnje i da na njoj konstruiše politički sistem u kojem su Srbi i sve što je srpsko nepoželjni.

Otmica rudara sa kopa "Belaćevac" prva je u nizu masovnih otmica Srba na Kosovu i Metohiji od pripadnika terorističke OVK.

Ukazuje se i da se danas na KiM pod lažnim optužbama hapse ugledni Srbi, a pravi zločinci iz Prištne ne samo da nisu odgovarali za svoje zločine, već se među separatistima slave kao heroji.

Foto: Printscreen

- Sistem izgrađen na zločinima ne može biti dugog veka, i dok sudbina kidnapovanih i nestalih ne bude rasvetljena neće se steći pretpostavke za istinsko međunacionalno poverenje i stvaranje društva u kojem će ljudska prava biti neprikosnovena vrednost. Za Srbiju ovaj i mnogi drugi zločini na Kosovu i Metohiji nikada neće zastareti, a odgovorne će sustići pravda i zaslužena kazna - zaključuje se u saopštenju.

Na današnji dan 1998. godine albanski teroristi iz tzv. OVK oteli su devetoricu radnika površinskog kopa "Belaćevac" termoelektrane "Obilić", a sudbina otetih nikada nije rasvetljena.