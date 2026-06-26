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Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je da je tzv. kosovska policija sprečila obnovu murala posvećenog patrijarhu Pavlu, iako je opština Severna Mitorivca izdala urednu i zakonitu dozvolu za to!

- Mural posvećen našem patrijarhu Pavlu trebalo je da bude obnovljen, međutim, i pored uredne i zakonite dozvole opštine Severne Mitrovice, policija je sprečila njegovo oslikavanje, a umetnika Stefana Stojanovića, bivšeg studenta našeg univerziteta, privela u stanicu i napisala mu prekršajni prijavu uz usmeno naređenje da mora da napusti Kosovo u roku od sat vremena - naveo je Radojević na Instagramu.

- Zvaničnici policije su bili i uvredljivi prema liku i delu našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla, govoreći: "Za ovog popa videćemo da li ćemo da damo dozvolu". Pritom su u policijskoj stanici umetniku i opštinskim direktorima rekli da dozvola koju je izdala opština Severna Mitrovica za njih nije važeća - naveo je Radojević.

Zamenik direktora tzv. kosovske policije za region Sever Veton Eljšani izjavio je da su privedene četiri osobe i da su oni, posle razgovora u policijskoj stanici, pušteni na slobodu, te da je jednom od njih izrečena kazna zbog, kako je naveo, vandalizma.

Na mestu gde su mladići pokušali da oslikaju mural i ranije je bio mural patrijarha Pavla, koji je odlukom prethodne opštinske vlasti sa nelegitimnim albanskim gradonačelnikom Erdenom Atićem na čelu prekrečen u avgustu prošle godine.