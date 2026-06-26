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U Gračanici je sinoć postavljen bilbord sa natpisom "Vidovdan 2026 - Dobro došli u Gračanicu", uoči predstojećeg velikog nacionalnog praznika - Vidovdana.

Novi bilbord postavljen je nakon što je tzv. kosovska policija u četvrtak popodne sprečila postavljanje bilborda sa porukom: "Zavet Vidovdana", koji su radnici Opštine Gračanice povodom Vidovdana nameravali da postave u blizini Doma kulture.

Postavljanju bilborda prisustvovao je gradonačelnik Gračanice Novak Živić sa saradnicima.

Komentarišući ovaj potez policije, književnik iz Gračanice Živojin Rakočević rekao je za Kosovo onlajn da je nemoguće objasniti zabranu upotrebe određenih reči i da je vrhunac poniženja to što tzv. kosovska policija reč "zavet", koja se nalazila na tom bilbordu, prepoznaje kao opasnost.