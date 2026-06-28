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Meštani Gračanice istakli su da praznik Vidovdan za njih predstavlja okupljanje i najveću svečanost tokom godine, te da se zbog toga ne sme dozvoliti da se taj praznik relativizuje.

Zoran Stanković iz Livađa kazao je da je Vidovdan jedinstvena prilika da Gračanicu poseti veliki broj ljudi.

- Vidovdan znači, pre svega okupljanje. Mene prvo na to asocira, zato što je ovo jedinstvena prilika kada se u Gračanicu sjati veliki broj ljudi i iz drugih krajeva, kada mnogi naši sugrađani koji su raseljeni odavno i otišli van Kosova, dođu da se poklone Gračanici ili da odu na Gazimestan. Tako da je to pre svega jedno okupljanje srpskog naroda. Drugo, jedna od najvećih svečanosti koju mi imamo u godini i kojoj smo svi na neki način posvećeni, tako da je po meni jun mesec najsvečaniji mesec u godini - rekao je Stanković.

Na pitanje da li se mogu primetiti pokušaji prekrajanja istorije, Stanković kaže da se to dešava već decenijama.

- Ne znam kako će taj problem biti rešen, s obzirom na to da je veoma veliki i da svi znamo kako masa reaguje. Dovoljno je da se jedna laž ponovi nekoliko puta i da postane "istina". Zbog toga će biti veoma teško - kazao je on.

Dodao je da meštani čuvaju Vidovdan u kolektivnom sećanju, ali da bi to trebalo da čine još više, "pogotovo naši sugrađani iz centralne Srbije koji bi trebalo češće da dolaze".

- Posebno me raduje što primećujem da dolaze i ljudi iz Republike Srpske, Severne Makedonije i drugih krajeva. Moramo da nastavimo da radimo sa mladima, da im ukazujemo na naše vrednosti, svetinje i istoriju - kazao je on.

Za Miljana Slavkovića Vidovdan predstavlja srpstvo i nešto najlepše što se obeležava u Gračanici.

- Vidovdan predstavlja srpstvo. Za mene je to nešto najlepše i najvažnije što obeležavamo ovde na Kosovu. Ove godine idem na Gazimestan. Nisam bio pet godina, jer sam zbog posla boravio u inostranstvu, ali ove godine definitivno idem i mnogo sam srećan zbog toga - kazao je ovaj meštanin Gračanice.

Njegova sugrađanka istakla je da je sramota to što Albanci pokušavaju da srpske svetinje predstave kao svoje i poručila da Srbi koji žive na Kosovu moraju da ih sačuvaju.

- Vidovdan je veliki praznik za Srbe. A to što među nama ima i bezbožnih, tu ne mogu ništa. Predstavljaju da su sve svetinje njihove, pa gde nam je istorija? Znam šta sam učila u školi. Stvarno je sramota to što se radi, a mi moramo da sačuvamo naše svetinje - kazala je ona.