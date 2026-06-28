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Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, uz sasluženje mitropolita i episkopa Srpske pravoslavne crkve, služio je povodom Vidovdana liturgiju u manastiru Gračanica. U manastirskoj porti bilo je prisutno više stotina Srba koji su iz različitih krajeva Srbije, ali i regiona, došli da obeleže ovaj praznik.

Osim predstavnika lokalnih institucija, liturgiji prisustvuju zamenici direktora Kancelarije za KiM Dušica Nikolić i Miloš Terzić, pomoćnica direktora Kancelarije za KiM Milena Parlić, kao i brojni zvaničnici iz centralne Srbije, ali i regiona koji su proteklih dana stigli kako bi zajedno sa narodom na Kosovu obeležili Vidovdan.

Nakon službe, tradicionalno su dodeljene medalje "Majka devet Jugovića" majkama koje imaju četvoro i više dece. Na Gazimestanu se služi parastos palim srpskim junacima.

U blizini manastira povećano je prisustvo tzv. Kosovske policije.

Kako kažu prisutni vernici, biti u Gračanici na Vidovdan je poseban osećaj koji se ne može opisati rečima, već se mora doživeti.

Dragana Beslać iz Planinarskog društva "Abonos" iz Banjaluke rekla je da je prvi put u Gračanici na Vidovdan, zbog čega je veoma srećna.

- Došli smo u petak ujutru. Obišli smo Visoke Dečane, Štrpce. Tu smo smešteni, juče smo se popeli na Šar-planinu. Išli smo u Prizren, obišli crkvu Bogorodice Ljeviške, našu Bogosloviju, crkvu Svetog Đorđa i manastir Svetih Arhangela. I danas smo, Bogu hvala, ovde sa vama u Gračanici - rekla je Beslać za Kosovo onlajn.

1/6 Vidi galeriju Liturgija u Gračanici povodom Vidovdana Foto: Kosovoonline

Nakon službe, otići će, kaže, i na Gazimestan.

- Toliko nam je lepo, toliko smo svi puni utisaka i presrećni smo danas što smo sa vama. Ovo je za nas veliki blagoslov i velika sreća. Prvi put sam na Vidovdan došla, nisam znala da je ovako prelepo. Tako sam srećna, i srećna sam što se i kod nas u Banjaluci obeležava Vidovdan - kazala je Dragana.

Miloš Beruničić iz Pljevalja kazao je da mu se ispunila životna želja da za Vidovdan poseti Gračanicu.

- Prvi put sam ovde, to mi je jedna od životnih želja. I ispunila se. Naravno, posle Gračanice idemo na Gazimestan - rekao je Beruničić.

Marko Stolić iz Banjaluke i ranije je dolazio u manastir Gračanicu, ali kako ističe, na današnji praznik osećaj je poseban.

- Tu smo već drugu godinu zaredom, ali ove godine smo došli na Vidovdan i puno je drugačije na Vidovdan doći nego nekim drugim danom - konstatovao je on.

Vojin iz Podgorice kazao je poseban osećaj biti danas u Gračanici i da se to ne može opisati rečima.

- To ne može rečima da se opiše, iskreno. Treba čovek da dođe i da doživi sve ovo i onda će biti svima jasno šta je i kako je. Mi smo došli iz Podgorice. Srce nam je veliko kao nebo - kazao je Vojin.

Među vernicima koji su danas pristigli u Gračanicu su i oni iz centralne Srbije.

- Osećaj je uvek vrhunski. Obilazimo svetinje, dođemo u Gračanicu, sve je lepo - kazao je mladić iz Vrbasa.

Beseda Mitropolita Joanikija

Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije poručio je u besedi nakon liturgije u manastiru Gračanica da je Kosovo sveopšte ognjište srpskog naroda, i duhovno i istorijsko i da to treba da bude zavet svima da neguju ljubav prema Kosovu, njegovim svetinjama, a posebno prema raspetom narodu.

Mitropolit Joanikije Foto: Kosovoonline

Mitropolit Joanikije rekao je da je Vidovdan znameniti praznik koji Srbe sabira svuda gde god da žive, a posebno na Kosovu, kod manastira Gračanice i na Gazimestanu.

On je kazao da je sveti knez Lazar bio čovek duboke vere, pobožan vladar koji se, uzevši krst vladarske moći u vrlo teškim vremenima, trudio da privede svoj narod Hristu, da ga prosveti, nauči i objedini.

- Sabravši mnoge vrline u duši, imao je autoritet da sabere i srpske velikaše, koje je teško bilo objediniti i u prošlim, ali i u sadašnjim vremenima. Ali, knez Lazar je imao autoritet kao čovek pun vrlina i ljubavi, objedinjavao je i velikaše i ceo narod. Imao je hrabrosti i moći da se suprotstavi mrskom neprijatelju, osvajaču koji je išao nezaustavljivo kao oluja. Niko mu se nije mogao suprotstaviti dok nije stigao do Kosova Polja, krvavog bojišta, gde ga je dočekao sveti knez Lazar sa vojskom. Žrtvovao se knez i nije dozvolio da mrski osvajač pregazi Srbiju kao druge zemlje. Položio je život sa junacima za krst časni i slobodu zlatnu - rekao je mitropolit Joanikije.

Napomenuo je da je, iako je bitka na Kosovu izgubljena, knez Lazar sa junacima i svojim narodom odneo veliku moralnu pobedu.

- Ta pobeda nas je nadahnjivala kroz mukotrpnu, krstonosnu istoriju, pa smo se večito borili za slobodu. I danas se borimo za slobodu - rekao je mitropolit crnogorsko-primorski.

Ukazao je da kosovska rana i danas krvari, a srpski narod je skoro svuda, a naročito na Kosovu, na velikom raspeću.

- Ali, to nas ne zbunjuje, jer kada smo na raspeću, znamo da smo na putu Hristovom, na putu svete vere pravoslavne. Kosovo je raspeto, zato ima tu svetost, silu i svetinju da nas sabira, objedinjuje, prosvećuje i duhovno i kulturno uvek podiže. Ovo je sveopšte ognjište, duhovno i istorijsko, srpskog naroda. Zato nije čudo što smo se danas ovde sabrali sa svih krajeva vaseljene i srpskih zemalja. Neka to bude zavet da negujemo ljubav prema Kosovu, njegovim svetinjama, a posebno prema raspetom narodu na Kosovu i Metohiji -poručio je mitropolit Joanikije.

On je dodao da srpske majke rađaju junake i da danas, kako je naveo, na Kosovu "ima majki Jugovića" koje mitropolit Teodosije svake godine odlikuje.

- Svaki Srbin danas, domaćin, i svaka majka Srpkinja danas na Kosovu su na putu svetog kneza Lazara i majke Jugovića. I pomenuo bih još neke kosovske junake ovoga vremena, a to su arhimandriti, igumani, igumanije, monasi i monahinje, sveštenici koji dele i zlo i dobro sa svojim narodom i pokazuju veliku hrabrost i veliku ljubav. Prizrenski bogoslovi koji se ne plaše da u Prizrenu, u kome je omalilo našega naroda, znamo svi kakva je situacija - oni uče tu duhovnu školu i daju velike i divne plodove - kazao je mitropolit Joanikije.