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Srpska lista je saopštila da su današnja hapšenja Srba na Gazimestanu prilikom obeležavanja Vidovdana pokušaj zastrašivanja i dokaz represije režima u Prištini o čemu su obavestili međunarodne predstavnike.

U saopštenju se navodi da je, na osnovu informacija predstavnika stranke koji su bili na Gazimestanu, tzv. Kosovska policija privela više Srba bez ikakvih pisanih dokumenata o razlozima hapšenja.

„O ovom činu koji doživaljamo kao pokušaj zastrašivanja i dokaz represije režima u Prištini obavestili smo međunarodne predstavnike od kojih smo tražili da se hitno uključe i zatraže puštanje svih uhapšenih“, navela je Srpska lista.

U saopštenju se dodaje i da će uhapšenima biti obezbeđena pravna pomoć.

Policija lažne države je danas na Gazimestanu privela više desetina osoba nakon parastosa koji je služen povodom Vidovdana.

Po izlasku iz kompleksa, pripadnici tzv. Kosovske policije izdvojili su pojedine osobe i zatvorile ih u manji montažni objekat, a zatim su ih prebacili u marice i policijske automobile i odveli u policijsku stanicu.