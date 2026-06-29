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Presuda u slučaju 36 osoba privedenih na Gazimestanu nakon parastosa biće izrečena 1. jula, izjavio je advokat Nikola Todorović, dodajući da su se privedeni danas u Osnovnom sudu izjasnili da nisu krivi za dela koja im se stavljaju na teret.

„Protiv njih je pokrenut prekršajni postupak za prekršajno delo izazivanje nereda i ugrožavanje javnog reda i mira. Njima su juče oduzeta lična dokumenta. Danas su se svi izjasnili da nisu krivi. Presuda će biti izrečena 1. jula u 9 sati“, rekao je on.

Istakao je da odbrana nije videla nijedan dokaz za krivična dela koja im se stavljaju na teret i da je zahtev nejasan.

„Nismo videli nijedan dokaz koji koji je policija dala za ovo delo, tako da je zahtev baš nejasan. Videćemo, nadamo se da će svi biti oslobođeni, da neće biti nikakvih kazni“, rekao je on.

Todorović ističe da ima dosta stranih državljana koji ne mogu da se vrate svojim kućama jer im dokumenta nisu vraćena.

„Ljudi su u problemu. Moraju da sačekaju to izricanje presude“, rekao je on.

Današnje saslušanje u Osnovnom sudu u Prištini trajalo je tri sata.