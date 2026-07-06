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Požar koji je izbio u selu Balance u opštini Vitina lokalizovan je i u potpunosti ugašen zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, saopštio je komandir Vatrogasno-spasilačke jedinice u toj opštini Hetem Jakupi.

Jakupi je u objavi na Fejsbuku naveo da su jedinice za gašenje požara i spasavanje stavile požar pod kontrolu.

„Obaveštavamo vas da je požar, prijavljen u selu Balance u opštini Vitina, lokalizovan i u potpunosti ugašen. Zahvaljujući brzom reagovanju, maksimalnom angažovanju i profesionalnom radu vatrogasaca, sprečeno je širenje plamena na druge površine i okolne objekte, čime je izbegnuta veća šteta“, napisao je Jakupi.

Dodao je da su se, nakon završene intervencije i obezbeđivanja terena, vatrogasne ekipe vratile u bazu.