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.Na kapiji drevne srpske svetinje poglavara Srpske pravoslavne crkve i visokog gosta iz SAD dočekali su mitropolit raško-prizrenski Teodosije i arhimandrit Sava sa bratstvom manastira, saopštila je SPC.

Posle svečanog dočeka, patrijarh Porfirije i pastor Berns su se poklonili moštima Svetog kralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava goste upoznao sa bogatom istorijom dečanske svetinje koja se nalazi na Uneskovoj listi svetske kulturne baštine.

U pratnji srpskog patrijarha su i vikarni episkop novobrdski Ilarion i arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije.

Prethodno su crkveni velikodostojnici prisustvovali liturgiji koju je jutros u Pećkoj patrijaršiji služio episkop Ilarion, nakon čega su se uputili u Visoke Dečane.

Patrijarh Porfirije i pastor Berns posetiće danas i druge srpske manastire na Kosovu.

Patrijarh Porfirije i pastor Mark Berns stigli su juče u Pećku patrijaršiju, gde ih je dočekala igumanija Haritina sa sestrinstvom. Poklonili su se ikoni Bogorodice Pećke i moštima srpskih patrijaraha, a patrijarh je poručio da se mole za mir, razumevanje i bratsku ljubav.

Pastor Berns boravio je prethodnih dana u Beogradu, odakle se sa patrijarhom uputio na Kosovo.

Kurir.rs/Kosovo online

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