PATRIJARH PORFIRIJE I PASTOR BERNS U VISOKIM DEČANIMA: Poklonili se moštima Svetog kralja Stefana Dečanskog (VIDEO)
.Na kapiji drevne srpske svetinje poglavara Srpske pravoslavne crkve i visokog gosta iz SAD dočekali su mitropolit raško-prizrenski Teodosije i arhimandrit Sava sa bratstvom manastira, saopštila je SPC.
Posle svečanog dočeka, patrijarh Porfirije i pastor Berns su se poklonili moštima Svetog kralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava goste upoznao sa bogatom istorijom dečanske svetinje koja se nalazi na Uneskovoj listi svetske kulturne baštine.
U pratnji srpskog patrijarha su i vikarni episkop novobrdski Ilarion i arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije.
Prethodno su crkveni velikodostojnici prisustvovali liturgiji koju je jutros u Pećkoj patrijaršiji služio episkop Ilarion, nakon čega su se uputili u Visoke Dečane.
Patrijarh Porfirije i pastor Berns posetiće danas i druge srpske manastire na Kosovu.
Patrijarh Porfirije i pastor Mark Berns stigli su juče u Pećku patrijaršiju, gde ih je dočekala igumanija Haritina sa sestrinstvom. Poklonili su se ikoni Bogorodice Pećke i moštima srpskih patrijaraha, a patrijarh je poručio da se mole za mir, razumevanje i bratsku ljubav.
Pastor Berns boravio je prethodnih dana u Beogradu, odakle se sa patrijarhom uputio na Kosovo.
Kurir.rs/Kosovo online