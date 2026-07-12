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Premijer u tehničkom mandatu tzv. Kosova Aljbin Kurti pokušava da dobije podršku za opstanak na vlasti, ali, za sada kompromisa nema.

On se sastao sa predstavnicima Demokratske partije tzv. Kosova i Demokratskog saveza tzv. Kosova kako bi razgovarali o formiranju institucija. Naveo je da je rano govoriti o konkretnim rezultatima, ali da ostaje optimističan u pogledu puta napred.

Kamen spoticanja je konsenzus oko izbora predsednika lažne države, jer ako se albanske stranke ne dogovore, ponovo će se ići na izbore. Kurtijeva stranka jeste pobedila, ali ako parlament, nakon formiranja vlade, ne izabere i predsednika lažne države, opet će se u izborni proces za poslanike.

Kurti je na Fejsbuku napisao da konstruktivan duh tokom razgovora ne predstavlja sporazum, niti garanciju uspeha, ali da postoji nada za napredak, pošto su ovo bili prvi sastanci nakon potvrđivanja rezultata izbora.

Novinari su pitali Kurtija o podršci bivšoj predsednici tzv. Kosova Vjosi Osmani, koja želi novi mandat, ali je on rekao da imena nisu pominjana. Na poslednje izbore se išlo, jer nije bilo dogovora oko izbora predsednika, a ni sada nije isključeno da će taj scenario da se ponovi.

Foto: Leon Neal/Getty Pool

Lider Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku izjavio je juče da se sa Kurtijem dogovorio da nastave razgovore kako bi izbegli nove izbore.

Sastanku Kurtija i lidera DSK prisustvovala je i Osmanijeva, prenose mediji.

Predsednik Demokratske partije Kosova Bedri Hamza nakon sastanka sa Aljbinom Kurtijem poručio je da će DPK u ovom mandatu biti u opoziciji i poželeo uspeh Kurtiju i, kako je rekao, svima koji se sastaju i razgovaraju.

Inače, na KiM je za nepune dve godine održano pet izbora, uključujući lokalne i parlamentarne.