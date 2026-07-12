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Gradska slava, Sveti apostoli Petar i Pavle, proslavljena je danas u Zvečanu prigodnim programom, uz dodelu zahvalnica i priznanja istaknutim građanima i đacima generacije iz škola sa teritorije ove opštine.

Proslava je počela himnom Srbije „Bože pravde“, koju su izveli članovi KUD Zvečan.

Predsednik Privremenog organa opštine Zvečan Ivan Todosijević rekao je da je Zvečan dom svih koji u njemu žive, zavet predaka i zaveštanje za generacije koje dolaze, kao i tvrđava srpskog trajanja.

„Danas stojimo zajedno, možda ne onako kako bismo želeli, ali onako kako nas je istorija naučila. Dostojanstveno, sabrano i sa verom u ono što jesmo. Vremena su takva da nas pozivaju na oprez, ali postoji nešto što se ne može zabraniti niti utišati. Ljubav prema rodnom kraju, sećanje na predke i vera u budućnost naše dece. Danas ne slavimo glasno, ali slavimo srcem. Zato je naša najveća snaga ne u velikim rečima, već u jedinstvu, u svakodnevnoj hrabrosti ljudi koji uprkos svim izazovima ostaju, rade i veruju. I ovih naših 35 godina jesu godine istrajnosti, odgovornosti i vere da ćemo opstati na svojim ognjištima, jer Zvečan je naš dom, naš zavet predaka i obaveza prema našoj deci“, istakao je Todosijević.

Predsednik opštine Zvečan Dragiša Milović poručio je da je Zvečan mala opština sa velikim srcem.

„A ta mala opština, evo već 35 godina, uprkos pritiscima, uprkos pretnjama, živi, radi, bitiše i vi, odnosno mi zajedno smo, najbolji smo primer da smo još uvek tu i da nećemo odstupiti, da ćemo ostati jer smo svoji na svome. Čuvamo, negujemo svoju tradiciju, svoj jezik, svoju kulturu, svoje ćirilično pismo. Posebnu zahvalnost dugujem braći iz Republike Srpske koji nas uvek i našu decu dočekuju i to prijateljstvo neraskidivo Republike Srpske i nas iz Opštine Zvečan je večno. Moramo da nastavimo dalje, bez obzira na teškoće“, rekao je Milović.

Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Miloš Terzić preneo je čestitke direktora Petra Petkovića i poručio da će država Srbija nastaviti da jača podršku Srbima na Kosovu.

„Čast mi je što danas mogu da čestitam i veliki pravoslavni praznik svim građanima opštine Zvečan i vama ovde prisutnima, jer Zvečan nije samo mesto na karti Republike Srbije. Zvečan je simbol naroda koji je istrajan, simbol borbe srpskog naroda uopšte i generalno u svim srpskim sredinama na prostoru Kosova i Metohije. Ja znam koje su želje svih nas ovde i verujte mi da te želje delimo sa svima vama, a to je da srpski narod ne živi pod pritiskom i da živi u slobodi, ali isto tako znam da se velike političke pobede ne ostvaraju preko noći, već da svi mi moramo, svako od nas, da da na svom polju bar minimalan doprinos da srpska država bude i ekonomski i politički i tehnološki i u svakom drugom smislu još snažnija“, poručio je Terzić.

U ime bratskih opština iz Republike Srpske prisutnima se obratio načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić, koji je podsetio na nedavnu posetu dece iz Zvečana njegovoj opštini.

„Ono što je važno jeste da svakako imamo kontakte i posete i na nivou lokalnih zajednica, ali isto je tako veoma važno što i naši predsednici, predsednik Vučić i predsednik Dodik imaju odličnu saradnju, ne samo protokolarnu, nego suštinsku saradnju i na osnovu sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama između Republike Srbije i Republike Srpske ti pomaci se vide. Poseban odnos Srba iz Republike Srpske i naše braće i sestara sa Kosova i Metohije i opštine Zvečan jeste da smo mi u Republici Srpskoj prošli sličnu golgotu“, rekao je Gligorić.

Povodom Petrovdana, 12. jula, Privremeni organ opštine Zvečan dodelio je zahvalnice za 2026. godinu sa novčanom nagradom od po 50.000 dinara Luki Živkoviću, za izuzetan i nesebičan doprinos u očuvanju srpske kosovske pesme, koju svojim glasom i talentom pronosi širom zemlje i regiona, čuvajući uspomenu na tradiciju, korene i vrednosti svoga kraja, kao i Petru Orloviću, za izuzetan trud, posvećenost, sportski duh i ostvarene rezultate u sportskoj disciplini kik-boks u kategoriji kadeta.

Zahvalnice za 2026. godinu sa novčanom nagradom od po 50.000 dinara uručene su i Anji Stevanović, đaku generacije OŠ „Vuk Karadžić“, Savi Mlađoviću, đaku generacije OŠ „Sveti Sava“, Dariji Radosavljević, đaku generacije OŠ „Banović Strahinja“, i Milici Marković, đaku generacije Srednje škole u Zvečanu.

Privremeni organ opštine Zvečan dodelio je zahvalnicu sa novčanom nagradom od 30.000 dinara Anji Radovanović, učenici Medicinske škole, za osvojeno treće mesto na republičkom takmičenju iz srpskog jezika i književnosti.

Svečanosti su prisustvovale i zamenice direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milica Dakić i Milena Parlić, predsednik Srpske liste Zlatan Elek, član Predsedništva Srpske liste Igor Simić, predsednik opštine Zubin Potok Miloš Perović, predsednik opštine Severna Mitrovica Milan Radojević, kao i gradonačelnici i predsednici bratskih opština iz Republike Srpske i centralne Srbije.