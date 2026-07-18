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Petoro tužilaca i 15 službenika i članova pomoćnog osoblja srpske nacionalnosti povuklo je svoje ostavke u Osnovnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici, podnete pre skoro četiri godine, tokom kolektivnog napuštanja institucija na saveru KiM, potvrdio je predsednik tužilačkog saveta u Prištini Arijan Gaši.

- Tužilački savet je nedavno primio nekoliko imejlova poslatih na zvaničnu adresu predsednika KTS od tužilaca i pomoćnog osoblja iz srpske zajednice Osnovnog tužilaštva u Mitrovici, u kojima su predsednika obavestili o svojim obaveštenjima o povlačenju ranije najavljenih ostavki - izjavio je Arijan Gaši medijima na albanskom.

Najavljeno je da će povlačenje ostavki biti razmatrano na jednom od predstojećih sastanaka tužilaškog saveta.

U novembru 2022. Srbi su napustili centralnu skupštinu u Prištini, vladu, strukture četiri opštine na severu, pravosudne organe, policiju i administraciju.

Povod za kolektivne ostavke bila je odluka Prištine da suspenduje Nenada Đurića, sa mesta direktora direkcije policije u region Sever, jer je odbio da svojim sunarodnicima izdaje opomene pošto na vozilima imaju KM registarske oznake.

Kurir Politika/RTS

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