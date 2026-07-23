Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas, povodom 27 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u selu Staro Gracko kod Lipljana, da za ovaj zločin još niko nije odgovarao i poručila da će Srbija nastaviti da insistira na rasvetljavanju tog slučaja i kažnjavanju odgovornih.

U saopštenju se podseća da je 23. jula 1999. godine 14 Srba ubijeno na njivi dok su obavljali poljske radove, ocenjujući da je reč o "monstruoznom zločinu" koji se dogodio pred očima međunarodnih snaga koje, kako se navodi, "nisu sprečile divljanje terorista i zaštitile naše sunarodnike, kao i u slučaju mnogih drugih ubistava Srba".

- Ideologija mržnje koja je motivisala teroriste da na surov način okončaju živote ovih nedužnih Srba, do danas je nažalost prepoznatljiva u političkoj praksi brojnih aktera u Prištini, što već godinama za posledicu ima sistematsko obespravljivanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - ističe se u saopštenju.

Kancelarija za KiM navodi da ni posle 27 godina počinioci nisu privedeni pravdi, kao i da je istraga zatvorena zbog navodnog nedostatka dokaza.

Kako se navodi u saopštenju, država Srbija će nastaviti da se sa pijetetom seća i odaje poštu stradalima i da traži da počinioci i nalogodavci tog zločina budu pronađeni i kažnjeni.

- Porodice i prijatelji ubijenih srpskih žetelaca zaslužuju istinu i pravdu, a rasvetljavanje ovog i drugih zločina nad Srbima je civilizacijska i humana obaveza onih koji su danas najodgovorniji za stvaranje političke i društvene klime na Kosovu i Metohiji - zaključuje se u saopštenju.