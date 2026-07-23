POBILI 14 SRBA, ZVERSKI IH MASAKRIRALI, PA TELA POREĐALI U KRUG! Zločin pod nosom britanskih jedinica Kfora sramno zataškan i zatvoren kao da se nije ni desio!
Pre 27 godina, 23. jula 1999. godine, u selu Staro Gracko kod Lipljana počinjen je jedan od najvećih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji od dolaska međunarodnih snaga. Na svirep i mučki način ubijeno je 14 srpskih žetelaca dok su se vraćali sa poljoprivrednih radova, nakon završene žetve i sakupljanja žita. Zločin se dogodio u ataru sela Bujance, dvadesetak kilometara južno od Prištine, uveče, nekoliko minuta posle 21 časa. Prema navodima iz istrage, žeteoci su najverovatnije napadnuti iz zasede tokom povratka sa njiva.
Ubijeni su Milovan Jovanović (1969), Jovica Živić (1970), Radovan Živić (1967), Andrija Odalović (1967), Slobodan Janićijević (1965), Mile Janićijević (1957), Novica Janićijević (1981), Momčilo Janićijević (1946), Stanimir Dekić (1955), Božidar Dekić (1947), Saša Cvejić (1973), Ljubiša Cvejić (1939), Nikola Stojanović (1936) i Miodrag Tepšić (1951).
Najmlađa žrtva bio je sedamnaestogodišnji Novica Janićijević.
Prema ranijim navodima iz istrage, žeteoci su ubijeni vatrenim oružjem, dok su pojedini među njima bili i izmasakrirani tupim predmetima. Njihova tela pronađena su uglavnom grupisana u krug. Pored kombajna pronađeno je 13 žrtava, dok se četrnaesta nalazila na traktoru.
Meštani Starog Gracka su sedam dana pre zločina tražili zaštitu međunarodnih mirovnih snaga koje su nakon Kumanovskog sporazuma raspoređene na prostoru Kosova i Metohije, ali njihovi zahtevi nisu uslišeni.
Te večeri, kada se žeteoci nisu vratili sa radova, njihove porodice su oko 21 čas uputile pozive štabu KFOR-a u Lipljanu. Nakon, kako je navedeno, nesuvislih odgovora, krenuli su direktno ka komandi mirovnih snaga da traže pomoć. Istovremeno, jedan meštanin se automobilom uputio ka području kod Bujanca, gde je pronašao traktor sa telom jedne od žrtava. Ubrzo je stigla i patrola KFOR-a koja je pronašla pobijene seljane.
Sutradan je iz KFOR-a saopšteno da su britanski pripadnici mirovnih snaga u 21.13 časova čuli pucnjavu. Staro Gracko se tada nalazilo pod kontrolom britanskih vojnika KFOR-a.
Britanski vojnici sproveli su istragu i utvrdili moguće počinioce među Albancima, ali za istražioce Unmika osumnjičeni su, kako je navedeno, nestali bez traga.
Dva dana nakon masakra privedene su četiri osobe, ali su ubrzo puštene. Navodno je pod sumnjom i istragom bilo sedam Albanaca. Oktobra 2007. godine još jedno lice bilo je predmet istrage — Mazljum Bitići iz sela Veliki Alaš. On je pušten posle dva meseca, nakon što su istražitelji, kako je zvanično saopšteno, bili suočeni sa nedostatkom dokaza.
Tri godine kasnije, 2010. godine, nadležni tužioci predali su dokumentaciju u vezi sa tragedijom meštana Starog Gracka Euleksu. Međutim, nakon što je preuzeo slučaj od Unmika, Euleks je zatvorio istragu zbog nedostatka dokaza.
Kako je ranije navedeno, tokom istrage kod jednog od osumnjičenih Albanaca pronađen je pištolj jednog od ubijenih Srba.
Počinioci ovog zločina do danas nisu pronađeni i nisu odgovarali. Međunarodno pravosuđe na Kosovu i Metohiji zatvorilo je slučaj.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas, povodom 27 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u selu Staro Gracko kod Lipljana, da za ovaj zločin još niko nije odgovarao i poručila da će Srbija nastaviti da insistira na rasvetljavanju tog slučaja i kažnjavanju odgovornih.
U saopštenju se podseća da je 23. jula 1999. godine 14 Srba ubijeno na njivi dok su obavljali poljske radove, ocenjujući da je reč o "monstruoznom zločinu" koji se dogodio pred očima međunarodnih snaga koje, kako se navodi, "nisu sprečile divljanje terorista i zaštitile naše sunarodnike, kao i u slučaju mnogih drugih ubistava Srba".
- Ideologija mržnje koja je motivisala teroriste da na surov način okončaju živote ovih nedužnih Srba, do danas je nažalost prepoznatljiva u političkoj praksi brojnih aktera u Prištini, što već godinama za posledicu ima sistematsko obespravljivanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - ističe se u saopštenju.
Kancelarija za KiM navodi da ni posle 27 godina počinioci nisu privedeni pravdi, kao i da je istraga zatvorena zbog navodnog nedostatka dokaza.
Kako se navodi u saopštenju, država Srbija će nastaviti da se sa pijetetom seća i odaje poštu stradalima i da traži da počinioci i nalogodavci tog zločina budu pronađeni i kažnjeni.
- Porodice i prijatelji ubijenih srpskih žetelaca zaslužuju istinu i pravdu, a rasvetljavanje ovog i drugih zločina nad Srbima je civilizacijska i humana obaveza onih koji su danas najodgovorniji za stvaranje političke i društvene klime na Kosovu i Metohiji - zaključuje se u saopštenju.
Kurir.rs