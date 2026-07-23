Slušaj vest

Parastosom ispred spomen obeležja u Starom Gracku danas je obeleženo 27 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca. Vladika Ilarion u besedi nakon služenja pomena kazao je da se ne može prećutkivati ono što se već 27 godina dešava Srbima na Kosovu i da se laž ne može prihvatiti kao istina.

„Danas smo došli da se pomolimo za one koji su pokošeni kada su otišli da potpuno rasterećene savesti, nastave normalan život i da svoje useve pokupe, da požnju trudove svojih ruku, računajući: pošteno smo živeli, nikome zlo nismo učinili, šta loše može da nam se desi? Ali u ovom svetu se dešava loše i onim najnevinijima, a i onaj koji greha ne učini je strašno postradao radi našega spasenja. Mi se molimo da duše svih onih za koje se pomolismo danas nađu u blizini Hristovoj, neka budu zajedno sa Gospodom Hristom. A molimo se isto tako rasterećeni. Došli smo ovde jer znamo da nikome zlo nismo učinili i zlo ne mislimo. I zamolio bih i vas da se pomolite za krvnike naše. Mi smo hrišćani, takva nam je vera, mi se molimo za neprijatelje naše i za krvnike, da ih Gospod urazumi i da ih privede putu pokajanja i istine“, kazao je Ilarion.

Ipak, poručio je, ne možemo prihvatiti laž kao istinu.

„Iako se molimo rasterećene savesti i za one koji nas vole i za one koji nas mrze, mi ne možemo da prihvatimo laž kao istinu. Ne možemo da zaboravimo. Ne možemo da zaboravimo da je Dragana Dimić ubijena od Nato bombe, to ne treba da se zaboravi. I treba da se kaže da je 89 dece, i srpske i albanske dece, ubijeno Nato bombama. ​I kao što ne treba da negiramo zločine koje su naši sunarodnici učinili i da ih umanjujemo i minimiziramo, nego treba da prihvatimo, isto tako ne možemo da prećutkujemo ono što se dešava našem narodu već 27 godina na našoj zavetnoj zemlji“, poručio je vladika.

Foto: Kosovo online printscreen

Nakon parastosta vence su kod spomen obeležja položili pomoćnice direktora Kancelarije za KiM Milena Parlić i Milica Dakić, predstavnici Srpske liste i lokalnih institucija.

Pomoćnica direktora Kancelarije za KiM Milena Parlić istakla je da su svi prisutni hroničari prošlosti.

„Svi mi ovde prisutni znamo da tok života ne zavisi od nas samih. Ali isto tako znamo da tragični događaji, sećanje na tragične događaje, pamćenje naših žrtava i naših mučenika u dobroj meri zavisi od nas samih. I mi to svi ovde svojim prisustvom danas i potvrđujemo. ​Ostajemo verni hroničari prošlosti, ostavljajući tako i sadašnjosti i budućnosti istinu – da su nevine žrtve simbol stradanja srpskog naroda, naših Srba u Starom Gracku, ali i da su simboli nekažnjivosti zločina“, kazala je Parlić.

Upitala je da li je međunarodno pravo manje važno kada su žrtve Srbi.

​​„Najlakše je i najjednostavnije zaboraviti istinu, ali drago mi je da smo se danas u ovako velikom broju okupili da se setimo naših mučenika. I svi smo mi učili međunarodno pravo i deklaracije su nas učile da pravo na život ima svaki čovek, da to pravo ne zavisi od nacionalnosti. Pa se danas s punim pravom i pitamo: da li je ono manje vredno i važno kada je žrtva Srbin? Da li je manje važno kada je u pitanju srpska majka, srpsko dete“, navela je ona.

Kako je dodala, ovaj zločin će uvek biti rana svih Srba.

​„Dokle god međunarodno pravo ne dobije jednak tretman bez obzira na nacionalnu pripadnost, dok svaka žrtva imenom i prezimenom se ne dobije pravdu, ovaj zločin će trajno ostati rana za sve nas. I ne samo ovaj zločin, već i stradanje Srba u Velikoj Hoči, stradanje dece na reci Bistrici, stradanje braće Simić, porodice Stolić, porodice Šutaković i mnogih drugih žrtava. Želim da porodicama žrtava Gospod Bog da snage, da ostanemo dostojni naših žrtava, da svedočimo i pamtimo da su naše žrtve poginule ne kao zločinci, već kao nevine žrtve“, poručila je Parlić.

Predstavnik Srpske liste Dalibor Jevtić kazao je da bi pravda umanjila bol porodica stradalih.

„Dvadeset sedam godina, iz godine u godinu na ovaj dan ponavljamo isto pitanje i isti zahtev. A ono se odnosi na pravdu. Pravdu za one koji su nevino stradali pre 27 godina. Pravdu koja će na neki način umanjiti bol porodica i meštana sela Staro Gracko. ​Neko je pre 27 godina, zločinom koji je tada počinio, želeo da protera Srbe iz ovog mesta, ali i svuda gde su tada Srbi živeli. Ono što je poruka i danas, je poruka i svih ovih 27 godina - u tome nisu uspeli“, kazao je Jevtić.

Kako je dodao, zločin se odigrao pred očima međunarodne zajednice.

„Pred očima onih koji su došli ovde da garantuju mir za sve podjednako. Žalosno je što i danas nema predstavnika međunarodne zajednice da se ovde poklone žrtvama i da oni budu garant da ovaj zločin neće proći nekažnjeno. ​Iako je istraga zvanično zatvorena, mi od pravde i zahteva da se pred lice pravde izvedu oni koji su počinili zločin nećemo odustati i to jasno danas poručujemo. ​Živimo u vremenu kada je teško biti Srbin na prostoru Kosova i Metohije, ali i u ovim vremenima mi ne odustajemo od života i opstanka na ovim prostorima. I dok se danas Srbi privode, pritvaraju i zatvaraju bez ikakvih dokaza, oni za koje dokaze imamo da su zločine počinili su i dalje na slobodi“, rekao je on.

Meštanin Starog Gracka Miloš Surlić kazao je da je svako sećanje na žrtve velika tuga i da treba biti prihvaćena sa poštovanjem, bez obzira na to kom narodu žrtve pripadaju.

​„Međutim, bolno je što sećanje na naše žrtve često ne nailazi na pravi odjek čak ni među nama samima, a još manje među onima sa kojima delimo ovaj prostor. Čast izuzecima i sa srpske i sa albanske strane koji razumeju da nijedna nevina žrtva ne sme biti zaboravljena i da tuđa patnja ne umanjuje našu.​ Drugi, kažu, imaju svedoke, tvrde da znaju ko je počinio zločine nad njihovim žrtvama i zahtevaju pravdu. Mi, međutim, još nemamo ni potpune odgovore zašto su tako surovo pobijeni naši žeteoci. Ostala su pitanja na koja niko nije odgovorio i traju rane koje vreme nije izlečilo“, rekao je Surlić.

Kako je dodao, u Starom Gracku nije ugašeno samo nekoliko ljudskih života, već je ubijena duša jednog lepog sela.

​„Stradali su ljudi, a i oni koji nisu rođeni. Ugašena je nada da ćemo srećno i spokojno opstati na svojim ognjištima. Oduzeti su nam volja i mogućnost da nastavimo da razvijamo ono što su naši dedovi i očevi započeli, da čuvamo tradiciju i gradimo lepotu svog zavičaja. ​Zločin nam nije dozvolio ni da tri generacije neprekidno žive zajedno u ovom selu, stvarajući temelje na koje bi se nadovezivale generacije koje dolaze. Jer samo tako nastaje ta trajna ljubav prema zavičaju. Samo tako se oblikuju običaji i posebnosti jednog mesta. Tako se grade dugogodišnja prijateljstva, kumstva i rodbinske veze. Tako se dele zajedničke i lične radosti na slavljima, u sportu, u podizanju dece i u svim dobrima koje je Bog darovao čoveku“, dodao je Surlić.

Meštani Starog Gracka, kazao je, ni danas nisu potpuno svesni svega što su izgubili.

„Nismo svesni svega što nam je oduzeto i svega što nam je zauvek uskraćeno. Od bola smo odavno utrnuli. Izgubili smo želju i sprečeni smo da živimo punim životom i da dišemo punim plućima“, rekao je on.

Meštanka Starog Gracka Momirka Čanković istakla je da je život u tom mestu u poslednjih 27 godina u sneci zločina.

„Život je u senci onoga što se dogodilo pre 27 godina. Koliko god se nama činilo da smo krenuli sa životom i da život ide dalje, što je i istina u neku ruku, deo nas nikada iz te noći nije izašao. Nema dana da ih se ne setimo, nema dana da ih ne pomenemo. Staro Gracko 27 godina živi u senci svojih ubijenih meštana“, kazala je ona.

Na današnji dan u ataru sela Staro Gracko tokom žetve ubijeni su Milovan Jovanović, Jovica i Rade Živić, Andrija Odalović, Novica, Slobodan, Mile i Momir Janićijević, Stanimir i Boško Dekić, Saša i Ljubiša Cvejić, Nikola Stojanović i Miodrag Tepsić. Njihovo ubistvo smatra se jednim od najvećih zločina nakon sukoba na Kosovu 1999. godine, za koji niko nije odgovarao.

Euleks je još 2017. godine trajno obustavio istragu protiv sedmorice osumnjičenih pripadnika bivše OVK pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice.