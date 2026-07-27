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Osnovni sud u Prištini odložio je danas izricanje presude Miloradu Đokoviću iz Vitomirice zbog potrebe za ponovnim saslušanjem svedokinje tužilaštva Nurije Krasnići. Glavni pretres u ovom slučaju biće ponovo održan. Đokovića Specijalno tužilaštvo tereti za delo ratni zločin, navodno počinjen u maju 1999. godine u selu Ozdrim kod Peći.

Izjava svedokinje zatražena je iz policijskih stanica u Peći i podstanici u Vitomirici, ali i od međunarodnih institucija - Unimika i Euleksa.

„Ukoliko sud obezbedi ove izjave, na osnovu tih nalaza, svedokinja Nurije Krasnići može da se pozove i ponovo sasluša u sudu“, rekla je sudija Dinika Šalja.

Advokat Vasilije Arsić ocenio je da je odluka o ponovnom otvaranju glavnog pretresa pozitivna stvar.

„Danas je sudsko veće trebalo da donese presudu u predmetu Đoković Milorada, međutim, na sugestiju odbrane da je svedok tužilaštva Nurije Krasnići imala neslaganja sa svojim izjavama, tražena je dopuna postupka u smislu da se obezbede svi dokazi koje je ona dala u prethodnom postupku, što tužilaštvo nije uspelo da obezbedi, a ni sudsko veće tokom ovog pretresa. Nakon analize svih dokaza i nakon završnih reči, Sudsko veće je odlučilo da ovaj glavni pretres ponovo otvori i da se traži dopuna dokaznog postupka što smatramo da je za odbranu pozitivna stvar i da će na kraju odluka biti pravedna“, rekao je advokat Vasilije Arsić.

Advokat Dejan Vasić ukazao je da je Sudsko veće danas usvojilo zahtev za koji su se branioci borili u mnogim predmetima do sada i da je to pozitivan signal za odbranu.

„Očekujemo da će se u ponovo otvorenom glavnom pretresu utvrditi neke činjenice koje su neophodne, da će se utvrditi jedna istina kojoj, nadam se, težimo svi koji u postupku učestvujemo“, rekao je Vasić.

Milirada Đokovića tužilaštvo tereti da je navodno učestvovao u ubistvima osmoro civila i proterivanju nekoliko desetina Albanaca.

On je uhapšen 27. juna 2022. godine i od tada se nalazi u pritvoru. Na početku procesa se izjasnio da nije kriv.

Do hapšenja je bio jedini Srbin koji je živeo u Vitomirici, gde mu je kuća spaljena tokom martovskog pogroma 2004. godine.

Nekoliko godina pre hapšenja, Đoković je pokrenuo postupak sa lokalnim vlastima u Peći zbog placa koji je svojevremeno dobio od Opštine i na kojem je sagradio kuću.

U slučaju protiv Đokovića, završne reči iznete su 21. jula, pred Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini.

Tužilac Iljir Morina tada je rekao da je bez sumnje Đoković u saizvršilštvu sa drugim pripadnicima srpske policije učestvovao u izvršenju ratnih zločina, dok je advokat Vasilije Arsić naveo da tužilaštvo nije dokazalo da je Đoković izvršio krivično delo ratni zločin i da je postupak pokazao da je optužnica neosnovana.