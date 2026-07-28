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Dvojica muškarca uhapšena su u Zubinom Potoku pod sumnjom da su počinila ratni zločin protiv civilnog albanskog stanovništva tokom sukoba na Kosovu 1999. godine, saopštila je kosovska policija.

„Uhapšena su dva muškarca sa Kosova, za koja se sumnja da su tokom rata 1999. godine počinili zločine protiv civilnog stanovništva, u kojima su ubijena 23 albanska civila“, navodi se u saopštenju policije. Po odluci tužioca, njima je određen pritvor.

Kosovo online navodi da je reč o dvojici Srba.

Kurir.rs/Kosovo Online

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