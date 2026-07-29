Slušaj vest

Šef Komisije za nestale Vlade Srbije Veljko Odalović izjavio je danas, povodom hapšenja dvojice Srba u Zubinom Potoku, da od dolaska Aljbina Kurtija na čelo institucija u Prištini, postoji kontinuitet institucionalnog i fizičkog nasilja nad Srbima za koje ne postoje pravila kada će se i gde dogoditi, prenosi RTV.

Odalović je za TV Prva rekao da su hapšenja Srba koja se dešavaju u poslednje vreme na prostoru Kosova i slučajevi da advokati ne mogu da dođu do privedenih lica zabrinjavajući.

„Hapšenja, ova sada, i ovo što se dešava, da ni advokat ne može da dođe do privedenih lica, da niko ne zna ni ko ni zašto, je nešto što zabrinjava, jer toga imamo koliko god hoćete u poslednje vreme. Ali izvlači se, u ovom trenutku, jedan predmet koji 20 i više godina postoji u Prištini. Način na koji se to radi govori da Kurti ovakvim stvarima dodatno opterećuje sever Kosova i Metohije“, rekao je on.

Odalović je objasnio da je privođenje petorice i pritvaranje dvojice Srba prekjuče u Zubinom Potoku povezano sa slučajem koji postoji od 1999. godine kada je grupa intelektualaca iz Kosovske Mitrovice krenula ka Ulcinju u koji nikada nisu stigli.

„To je grupa intelektualaca koja je pošla iz Mitrovice ka Ulcinju, nisu stigli tamo, negde su, prema informacijama koje su cirkulisale, likvidirani, ubijeni. To sve postoji i dokumentovano je još od 2003. godine. Kosovska policija je ušla u celu tu proceduru“, naveo je Odalović.

On je istakao da su nekoliko puta vršena iskopavanja u reonu gde se sumnja da se nalaze posmrtni ostaci grupe intelektualaca, ali da te potrage do sada nisu dale rezultate.

„Dva ili tri puta se do sada kopalo u tom reonu, tražeći te posmrtne ostatke. Ovo sada, pošto vidim da ide vest i da je ekshumacija, je nešto što otprilike vodi ka možda još jednoj pretraži. To je jedna grupa koja je vrlo visoko pozicionirana u zahtevima prištinske strane. Pošto vodim Komisiju za nestala lica, razmenili smo određene informacije svojevremeno, koje smo mi imali. Dali smo im nešto što smo mi mogli da im damo kao podršku traženju nestalih lica“, objasnio je Odalović.

Prema njegovim rečima, prištinska strana po prvi put nije obavestila Radnu grupu za kidnapovana i nestala lica na prostoru Kosova i Metohije o narednim koracima u ovoj istrazi.

„Ranije smo bili zajedno sa njima na lokacijama. Po prvi put nas ne zovu da zajedno budemo na lokaciji koju pretražujemo, jer je naš interes takođe da pronađemo nestala lica, bez obzira na različitost", istakao je.

Odalović je rekao da Priština od dolaska Aljbina Kurtija na vlast izbegava da otvara grobnice gde se nalaze posmrtni ostaci Srba, iako postoje informacije o lokacijama na kojima su masovno ubijeni i sahranjeni Srbi.

„To je poruka da u ovom trenutku Priština ne vidi Srbe, ne vidi srpske žrtve, nemamo nijedan aktivan potez da se procesuira bilo ko za bilo koji zločin koji je počinjen nad Srbima. Ako su Srbi bili glineni golubovi, da li je bio dozvoljen lov na Srbe? Priština se tako ponaša, menja se narativ. Narod pokušava i da promeni narativ, da od terorističke organizacije naprave oslobodilačku vojsku“, naglasio je on.

Odalović je istakao da je slučaj Račak jedan od slučajeva u kojima Priština pokušava da donese presudu jer ni Haški tribunal nije doneo presudu za dešavanja u Račku.

Prema njegovim rečima, potezi Prištine nisu naišli na bilo kakvu osudu međunarodnih institucija koje imaju svoje predstavnike na prostoru Kosova i Metohije.

„Imamo dve krovne institucije u ovom trenutku, kada je prostor Kosova i Metohije u pitanju. Imamo UN, imamo specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN koji sedi u Prištini, imamo misiju EU i mi dole imamo jedan muk, ili ćutanje, ili neaktivnu ulogu obe ove institucije u teroru i progonu Srba i u svemu ovome što se dešava“, naveo je Odalović.

Dodao je da takvo ponašanje međunarodnih institucija pokazuje da je Kurtiju dozvoljeno da radi šta hoće bez bilo kakve vrste kontrole, ali i da prištinsku stranu najviše brine reakcija SAD koje su obustavile strateški dijalog sa Prištinom.

„Najviše ih brine ova poruka iz Amerike. U istom trenutku se dešava da Srbija u Americi dobija pluseve, a da oni idu ovako. To je ono što ih brine, to brine njihove političke stranke, to brine narod koji živi na tom prostoru, jer je Amerika bila njima ključna. Oni su uvek govorili da dok je ijedan američki vojnik na prostoru Kosova i Metohije, ne brinu“, zaključio je Odalović.

Pripadnici Kosovske policije uhapsili su u Zubinom Potoku dve osobe pod sumnjom da su navodno počinili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu 1999. godine.

Advokat jednog od privedenih Srba iz Zubinog Potoka Dejan Vasić izjavio je juče da njemu, ali ni braniocima ostalih privedenih, preksinoć u Prištini uopšte nije bilo omogućeno da ih vide, što mu se, kaže, nije desilo za 20 godina advokatskog rada. Vasić je naveo da će Sud u Prištini danas odlučivati o zahtevu za određivanje pritvora, kada će prvi put i videti svog klijenta.