Tzv. kosovska policija oslobodila je D.V. iz Zubinog Potoka kome je juče nakon privođenja na Brnjaku određeno zadržavanje do 48 sati, potvrdio je njegov branilac Miloš Delević.

"D. V. je priveden na Brnjaku kako bi bio saslušan kao svedok u sklopu istrage krivičnog dela 'ratni zločin protiv civilnog stanovništva' za koji su ranije već privedene dve osobe iz Zubinog Potoka. Tokom saslušanja, tužilac je odlučio da protiv D. V. pokrene postupak zbog davanja lažnog iskaza i on je sad osumnjičen za to delo. Zato mu je određeno zadržavanje do 48 sati", rekao je Delević za Kosovo onlajn nakon priviđenja D.V.