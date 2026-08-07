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Konstitutivna sednica skupštine privremenih institucija u Prištini prekinuta je na zahtev Aljbina Kurtija kako bi dodatno razgovarao sa opozicionim strankama o izboru predsednika privremenih institucija. Prekid sednice su kritikovale opozicione albanska partije, ocenjujući to kao neodgovornost.

Predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Milovan Drecun ocenio je u razgovoru za RTS da se radi o pokušaju da se formira nekakva većina koja bi omogućila izbor predsednika, a da se pre toga omogući konstituisanje parlamenta i da se izaberu predsednik i potpredsednici.

- Ovoga puta čini se da je Aljbin Kurti sa svojim Samoopredeljenjem spreman za postizanje dogovora sa nekom opozicionom strankom. On bar zvanično izjavljuje da su novi izbori nepotrebni, jer je jasno da se ništa ne bi rešilo i kao da je spreman da napravi određenu podelu vlasti, na čemu insistira opozicija i tu se, koliko vidim, vode ozbiljni razgovori između Samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova da se napravi nekakav dogovor o mogućoj koalicionoj vladi u Prištini i da se onda ide na izbor takozvanog predsednika - rekao je Drecun.

Ocenio je da je jedini način za rešenje institucionalne krize da Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova postignu dogovor i da će se danas znati da li će do toga, pošto ističe rok za formiranje parlamenta.

- Ono što je izvesno u svemu tome da će bilo koja moguća koalicija albanskih stranaka značiti pokušaj dalje marginalizacije Srpske liste i samim tim poništavanje izborne volje ogromne većine srpskog naroda, jer nemam nikakvu dilemu da će Kurti pokušati da (Nenada) Rašića, koji ne predstavlja legalnog i legitimnog predstavnika srpskog naroda postavi na mesto potpredsednika parlamenta - rekao je Drecun.

Foto: Kurir Televizija

Dodao je da Kurtiju to jedno mesto mnogo znači i da time ima "opravdanje pred međunarodnom zajednicom da je uključio Srbe u rad institucija" i da ima navodne multietničke institucije.

- Mislim da se Srpska lista obratila ustavnom sudu. Ne verujem da će taj sud doneti odluku u korist Srpske liste, kao što nije ni u prethodnom periodu, tako da će Rašić ostati sredstvo za manipulisanje Aljbina Kurtija i neko ko ne predstavlja srpski narod. Kako Srpska lista onda da se bori za interese srpskog naroda, za njegov opstanak, za njegovu bezbednost, za poboljšanje ekonomskog i svakog drugog položaja ako pokušavate da je potpuno marginalizujete - istakao je Drecun.

Naglasio je da Srpska lista sa devet mandata predstavlja ozbiljnu političku snagu, ali da Aljbin Kurti ne uvažava izbornu volju srpskog naroda i Srpsku listu.