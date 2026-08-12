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Nenad Rašković, kog je juče brutalno pretukla tzv. kosovska policija, izjavio je za Kosovo onlajn da su ga trojica izvukla iz njegove porodične kuće nakon čega su ga vezali za drvo i tukli ga tražeći da im da pušku koju, kako je rekao, nema.

„Došla su danas trojica njih u moju kuću u Dren i kad su došli bacili su me na krevet i tukli. Tražili su pušku, ja pušku nemam. Posle toga su rekli da će doći opet u 17 sati, da donesem pušku“, ispričao je Rašković.

Tada su mu, kako je dodao, stavili lisice, odveli ga u šumu i vezali ga za bukvu. „I tukli su me crevom i stavili mi krpu na usta“, dodao je.

1/9 Vidi galeriju Nenad Rašković koga je prebila tzv. kosovska policija Foto: Srpska lista

Sve vreme su, kako je naveo, tražili od njega da nađe pušku i da im preda.

„Tukli su me, ali nemam pušku“, rekao je Rašković.

Kako kaže, onda su otišli i ostavili ga vezanog, ali su se vratili i pustili ga.

„Odveli su me dole na put. Ostavili su me na asfaltu, a ja sam se vratio peške ka kući. Polako, polako. Kad sam stigao kući, počela je muka. Upadali su u kuću, zastrašivali mi sina, ženu maltretirali, ‘hoćeš da te teramo u Albaniju’. Žena mi je Albanka“, naveo je Rašković są kojim je Kosovo onlajn razgovarao u KBC Kosovska Mitrovica gde je hospitalizovan.

Dodao je i da su mu rekli da će sutra da dođu ponovo kod njega.

„Ja ne znam šta da radim“, kazao je Rašković.

Doktor KBC Kosovska Mitrovica Goran Radojević rekao je za Kosovo onlajn da je pacijent Nenad Rašković u tu zdravstvenu ustanovu primljen zbog povreda zadobijenih u fizičkom napadu koji su izvršili pripadnici Kosovske policije.

Radojević je naveo da je Rašković na prijemu klinički pregledan, da je obavljena dijagnostika i da se trenutno nalazi u šok sobi pod adekvatnim lekarskim timom i adekvatnom terapijom.

„Dijagnostika je još u toku, radi se ‘body scan’ koji će pokazati te unutrašnje povrede, nanete nekim teškim predmetom. Očigledni su podlivi. Ima ih na leđima, na grudnom košu, po glavi“, kazao je Radojević.

Dodao je da se radi o teškim povredama, a da dalja klinička slika zavisi od dijagnostike i stanja pacijenta na terenu. Radojević je dodao da se završena dijagnostika može očekivati za otprilike dva sata.

„Sada je stabilno i pod nadzorom je lekara“, rekao je Radojević, ortopedski hirurg.