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Srbin Nenad Rašković iz sela Drijen u opštini Zubin Potok koji je pretrpeo brutalno nasilje i zlostavljanje od strane tzv. kosovske policije, zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja, upravo se transportuje iz KBC Kosovska Mitrovica u Urgentni centar Kliničkog centra Srbije gde će biti hospitalizovan.

Nenad Rašković koga je prebila tzv. kosovska policija Foto: Srpska lista

Očekuje se da u Klinički centar Srbije stigne u popodnevnim satima.

Rašković je juče rekao da su ga trojica policajaca izvukla iz njegove porodične kuće nakon čega su ga vezali za drvo i tukli ga tražeći da im da pušku koju, kako je rekao, nema.

Direktor KBC Kosovska Mitrovica dr Zlatan Elek izjavio je jutros za Kosovo onlajn da je Nenad Rašković zadobio višestruke povrede, uključujući prelom rebra, a da se nalazi na odeljenju intenzivne nege jer njegovo stanje nije stabilno.

Euleks je za Kosovo onlajn naveo da su navodi o ovom incidentu izrazito zabrinjavajući i da će, zajedno sa nadležnim organima, pratiti slučaj.

Policijski inspektorat Kosova pokrenuo je istagu o ovim navodima.

Kurir.rs/Novosti/Kosovo online

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