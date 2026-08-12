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Predstavnici Srpske liste obratili su se danas medijima nakon incidenta u kojem je Nenad Rašković iz sela Dren završio u KBC Kosovska Mitrovica, nakon što su ga, kako kaže, pretukla trojica pripadnika tzv. kosovske policije.

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević ocenio je danas da bezbednosna situacija na Kosovu, naročito na severu, apsolutno nije stabilna i ukazao da bi otvaranje glavnog mosta na Ibru u Mitrovici značilo otvaranje puta za dalji progon Srba na severu.

Foto: Kosovo online printscreen

On je i istakao da je slučaj Nenada Raškovića samo kulminacija terora kosovske policije nad Srbima, naročito na severu Kosova, i da se to desilo jer potezi koje je Aljbin Kurti preduzimao u prethodnih nekoliko godina i meseci nisu naišli na konkretnu osudu međunarodne zajednice.

Nenad Rašković danas zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja, upravo se transporuje iz KBC Kosovska Mitrovica u Urgentni centar Kliničkog centra Srbije gde će biti hospitalizovan.

Medijima se obratio i dr Zlatan Elek, lekar i predsednik Srpske liste, koji je do detalja opisao kako je pretučeni Nenad došao kod njih u KBC u Severnoj Mitrovici i šta sve pre toga dešavalo, kako su mu upali u kuću, tukli, odveli u šumu, vezali za drvo, repetirali pištolj uz poglavinu, te pretili kako će mu ženu Albanku proterati sa KiM.

Foto: Kosovoonline

Prema njegovim rečima, incident je počeo juče oko 15 časova, kada su pripadnici kosovske policije upali u kuću Nenada Raškovića, koji živi u selu Dren sa suprugom i dvoje dece. Kako je rekao, policajci su tukli Raškovića svuda po telu i zahtevali da im preda oružje, koje nije imao.

„Policajci su se vratili oko 17 časova i odveli Raškovića u šumu, gde su ga vezali za drvo, tukli oko 20 minuta i vezali mu usta krpom“, rekao je Elek dodajući da je kod njih u bolnicu stigao tek oko 20 sati posle velikih bolova, drhtavice, bolova s leve strane grudnog koša i velikih problema sa disanjem. Imao je i polomljena rebra.

„Kada je došao kući, osećao je jezu, drhtavicu, izrazite bolove u levoj polovini grudnog koša, jedva je disao i teško se kretao. Do Doma zdravlja ga je odveo prijatelj, gde je urađena dijagnostika i konstatovano da ima kontuzije glave i grudnog koša, hematome, prelom devetog rebra, povišen krvni pritisak, kao i psihičku traumu“, kaže Elek.

Elek je dodao i da mu je Rašković rekao da mu je supruga Albanka, a da mu je zaprećeno da će ostati bez nje i da će ona biti proterana sa Kosova.

Foto: Kosovoonline