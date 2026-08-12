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- Nenad Rašković je srpski heroj koji je istrpeo što mnogi od nas ne bi mogli da istrpe i posle mučenja rešio da o svemu govori, rekao je Igor Simić, član Predsedništva Srpske liste, povodom zverskog prebijanja Srbina iz sela Dren u opštini Zubin Potok.

On je odgovarajući na pitanja novinara rekao da nikad goru bezbednosnu situaciju nismo imali, te da je Nenad heroj jer je oličenje stradanja svih Srba pošto je sve ispričao bez suze u oku.

Simić je podsetio i na prethodne brojne slučajeve terora nad Srbima koji žive na KiM pozvavši sve koji su nešto ovako doživeli da progovore.

- Mi ne znamo gde odvedu ljude, a pitaju nas imate li snimke? Nemamo! Odvedu ih u šumu i biju a ne pred kamere i pozivam sve da progovore koji su nešto ovako doživeli, rekao je Simić opisujući šta se dešava kada prijavljuju institucijama kroz šta sve Srbi prolaze.

- Ljudi su u suzama molili da se ne sazna da su pretučeni jer se plaše pošto niko do danas nije odgovarao niti je kažnjen za pucanje na Srbe ili prebijanje, kazao je Simić koji je nešto kasnije podsetio i na slučaj kada je pucano na braću Stojanović na Badnje veče za šta osoba koja je to učinila, i pored svih materijalnih dokaza i izjava očevidaca, ni do dan-danas nije osuđena a od toga su prošle dve godine i sedam meseci.

1/9 Vidi galeriju Nenad Rašković koga je prebila tzv. kosovska policija Foto: Srpska lista

- Ja nisam lekar pa ću narodski da se izrazim, Raškoviću su odrali kožu s leđa, tako su ga tukli, ubili su boga u njemu, čovek prvih dva sata nije mogao da nam kaže šta se desilo koliko je bio prestravljen... Ni kad su mu prišli ljudi koji su pričali na srpskom nije smeo ništa da kaže jer nije znao da li su Srbi ili Albanci, dodao je Simić koji je rekao u toku obraćanja da je u toku i pretres u selu Zupče.

O Kforu i mostu

Simić nije krio ni zaprepašćenje, ni čuđenje kada je reč o povlačenju Kfora s mosta na Ibru koji Kosovsku Mitrovicu deli na Severnu, u kojoj žive Srbi, i Južnu, u kojoj većinski žive Albanci.

- Naš stav je jasan, Kfor mora ostati na tom mostu, naglasio je Simić dodavši da nije moguće da NATO, jedna takva alijansa zavisi od 30 ili 60 vojnika?! Ocenio je i da bezbednosna situacija nikad nije bila gora.

"Pitali li ih da li su ih tukli u prisustvu policajaca koji su ih tukli. Ko je lud da to kaže?"

Simić je podsetio da Rašković nije jedini koji je pretrpeo brutalnost. On je rekao da to nije prijavljeno jer niko nije odgovarao za zločine nad Srbima.

Dodao je da ovaj incident, prema Krivičnom zakoniku Kosova, predstavlja mučenje i zlostavljanje na službenoj dužnosti.

- Ne želim da komentarišem političko delovanje drugih političkih grupacija, oni imaju svoje pravce, mi imamo svoje. Lično smatram, a to je i stav Predsedništva Srpske liste, da zabijanje glave u pesak neće rešiti nijedan problem. Međunarodnim predstavnicima bi odgovaralo da mi ćutimo, a da oni šalju izveštaje u svoje matične zemlje da nemaju identifikovan nijedan slučaj. Ako gledate statistiku kosovske policije, broj evidentiranih etnički motivisanih nasilnih napada je na Kosovu manji nego u Švajcarskoj. To je zato što kosovska policija ne upisuje napade na Srbe kao etnički motivisane. Nedavno kačenje zastava OVK i Albanije u Lipljanu, u dvorištu crkve, kosovska policija nije ni pomenula. Postoji zid ćutanja jer oni Kosovo hoće da predstave kao uspešnu priču. Mi zato moramo nikad glasnije da govorimo o svom stradanju na svim platformama“, kaže Simić.

Simić je istakao da za sada imaju potvrdu da je sedam lica ozbiljno pretučeno.

- Svako je dobio bar neki udarac, onako slučajno, prilikom privođenja ili stavljanja u policijsko vozilo. Svi su iz Ibarskog Kolašina. To je nastavak onoga što se događalo na Gazimestanu. Tada smo bili sa našim sunarodnicima. I tada smo pozivali da neko od međunarodnih predstavnika reaguje. Onda se to nastavilo jer nije bilo kažnjeno. Znate li kako je Policijski inspektorat proveravao da li su ljudi bili prebijani? Tako što su, prema izjavama tih ljudi sa kojima smo se sreli posle torture koju su doživeli, ti inspektori pitali da li su ih tukli u prisustvu policajaca koji su ih tukli. Ko je lud da to kaže?, zapitao se Simić.

Kako je naglasio, odnos kosovske policije prema srpskom narodu datira mnogo pre pronalaženja posmrtnih ostataka u Maloj Kaludri.

„Kada se radi o Gazimestanu, isto su, u prisustvu policajaca koji su tukli momke iz Crne Gore, njih pitali da li su pretrpeli nasilje. Oni su ćutali iz straha. Na sastancima sa međunarodnim predstavnicima osećam se kao da sam u ispovedaonici. Dođem i kažem šta boli ove ljude, oni razumeju, sablazne se, traže hiljadu i jedan podatak, mi prikupljamo fotografije, dokumentaciju i damo im, ali to nema efekta. Oni smatraju da treba da se povuče Kfor sa mosta. Kakav paradoks. Imamo nikad goru bezbednosnu situaciju. Pre desetak godina, kada smo imali srpske policajce i srpske tužioce, Srbe u Vladi, dijalog u Briselu u kojem su se donosila neka rešenja, tada su taj Nato i Kfor smatrali da nije vreme da se otvori most. Sada, kada je dijalog klinički mrtav jer Priština ne želi dijalog, nema policajaca, nema srpskih tužilaca, oni smatraju drugačije. To su ljudi koji su dobili mandat za mir i bezbednost. Juče smo rekli komandantu KFOR-a šta će biti. On kaže: neće vojnici Kfora biti na mostu, nego pored mosta. To je gomila izgovora. Kao i danas, kada neko ovo pokušava da predstavi kao izolovan incident. Rašković je oličenje stradanja svih Srba“, rekao je Simić.

Na pitanje da li je Srpska lista odgovorna za izlazak iz institucija, Simić kaže da su tada albanske službe htele da ocrne Srpsku listu.

„Prošli smo golgotu. Za osam meseci od kad su se vratili gradonačelnici, ne daju im dokumentaciju. Skupština je nefunkcionalna. To vam govori o tome da je taj potez izlaska iz institucija bio jedini mogući. Naša snaga su građani. Nikada nije bila veća podrška Srpskoj listi. Pozivam sve na odgovornost. Pozivam sugrađane. Razumem ljude koji se plaše policajaca, ali mi smo svoj na svome. Nemamo zbog čega da pognemo glavu. Ovo što nam se dešava je posledica toga što nema nikakvog reda. Čekamo da počnu da streljaju i to u prisustvu onih koji su bombardovali Srbiju 1999. godine. Trudimo se maksimalnim silama da zaštitmo nevine i časne Srbe. To ćemo nastaviti da radimo ponosni na to kako predstavljamo jedan hrabar narod. Borićemo se do kraja, igra je u toku. Borićemo se politički. To je borba svakog od nas. Zato vas pozivam sve da svojim postojanjem se borimo i odbranimo“, rekao je Simić.

Kada je u pitanju privođenje supruge Elezovića, Simić kaže nemaju velika očekivanja.

„Ni lice koje je pucalo na braću Stojanović u Gotovuši na Badnje veče do dana današnjeg nije osuđeno. Od tada je prošlo dve godine i sedam meseci“, kazao je.

Zaključio je da je stav Srpske liste jasan:.

„Kfor mora ostati na tom mostu da bi štitio mir i bezbednost građana. To što žele da urade protivno je interesima srpskog naroda. Time pomažu Aljbinu Kurtiju da protera Srbe sa ovih prostora“, kazao je Simić.