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Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas, povodom 23. godišnjice ubistva Ivana Jovovića (19) i Pantelije Dakića (12) u Goraždevcu, da bol zbog tog zločina ne bledi i da njegovi počinioci, uprkos godinama koje su prošle, još nisu odgovarali.

- Dvadest i tri godine kasnije, bol zbog zločina u Goraždevcu ne bledi. Ostaje upisan u pamćenje srpskog naroda kao jedno od najtežih stradanja Srba nakon 1999. godine i dolaska međunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju - navodi se u saopštenju Kancelarije.

U saopštenju se podseća da su Jovović i Dakić ubijeni 13. avgusta 2003. godine na obali Bistrice, dok je još četvoro srpske dece ranjeno.

- Umesto bezbrižnog detinjstva, poneli su trajne posledice jednog zločina čiji izvršioci, uprkos godinama koje su prošle, nisu odgovarali - navodi Kancelarija za KiM.

Kancelarija je istakla i da se i danas nastavljaju tenzije i pritisci na Srbe na Kosovu i Metohiji.

- Svaki novi napad, svaka duga cev upućena prema srpskom narodu i svako prećutkivanje nasilja podsećaju da istinski mir ne može da postoji tamo gde za naš narod nema zaštite, niti pozivanja na odgovornost onih koji su zločine nad srpskim narodom vršili - navodi se u saopštenju.

Foto: Instagram Printscreen

Dodaje se da je obaveza da se pamte Jovović i Dakić, kao i da se ne zaborave ranjena deca iz Goraždevca i da njihove porodice ne ostanu same sa svojim bolom.

- Njihov život i njihovo sećanje jači su od onih koji decenijama žele da strahom i silom proteraju Srbe sa njihovih vekovnih ognjišta - navodi Kancelarija.

Kako se navodi, "najveći odgovor onima koji su želeli da srpsko ime nestane jeste da ono i dalje živi u porodicama, u deci i u istrajnosti naroda koji nije pristao da zaboravi svoje žrtve".