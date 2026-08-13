DA SE NIKAD NE ZABORAVI I NIKAD NE OPROSTI

DA SE NIKAD NE ZABORAVI I NIKAD NE OPROSTI

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Braća Panta Dakića i Ivana Jovovića koji su ubijeni na plaži u Goraždevcu pre 23 godine, Nemanja Dakić i Tomislav Jovović rekli su da im je bitno da se čuva sećanje na njihovu braću i da je trenutak ubistva promenio sve.

Ističu da su posle toliko godina male šanse za pravdu i istinu.

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić rekao je da je zločin u Goraždevcu kao i mnogi drugi prošao nekažnjen i da se i danas dešavaju napadi i zastrašivanje Srba koje administracija u Prištini ne priznaje.

Kako se podseća, na današnji dan pre 23 godine u Goraždevcu se odigrao jedan od najtežih zločina nad srpskom zajednicom od dolaska međunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju 1999. godine.

U oružanom napadu na mališane koji su se kupali na Bistrici ubijeni su dvanaestogodišnji Panto Dakić i devetnaestogodišnji Ivan Jovović, dok je četvoro dece teško ranjeno.

U trenutku dok se na improvizovanoj plaži i u reci nalazilo tridesetak dece iz te srpske enklave, na njih je ispaljeno ukupno 87 metaka. Tadašnji komesar UNMIK-policije Štefan Feler izjavio je da će „prevrnuti svaki komad zemlje“ kako bi pronašao ubice, ali odgovorni nikada nisu procesuirani.

EULEKS je krajem 2010. godine zvanično obustavio istragu zbog nedostatka dokaza. Goraždevac je tako ostao simbol nekažnjenog zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji.

Zašto ni posle 23 godine nema odgovora na pitanje ko je ubio decu na Bistrici i šta je dovelo do toga da istraga ostane bez sudskog epiloga? Koliko svakodnevni incidenti poput brutalnog prebijanja Nenada Raškovića u Drenu kod Zubinog Potoka, pokazuju da je pitanje bezbednosti i dalje jedno od ključnih pitanja za opstanak srpske zajednice na Kosovu i Metohiji?

Memorijalni fudbalski turnir "Sećanje na Ivana i Panta"

Povodom godišnjice, u Goraždevcu se danas i sutra održava četvrti memorijalni fudbalski turnir "Sećanje na Ivana i Panta". O značaju turnira, ali i o tome kako se u Goraždevcu danas čuva uspomena na 13. avgust 2003. godine, za RTS su govorili Nemanja Dakić i Tomislav Jovović, braća ubijenih Panta Dakića i Ivana Jovovića.

Dakić je istakao da se turnir ove godine održava po četvrti put u Osnovnoj školi u Goraždevcu. Naglasio je da broj prijavljenih ekipa nije toliko bitan, koliko čuvanje sećanja na Ivana i Panta.

"Nama je najbitnije da se čuva sećanje na Ivana i Panta, i da te ekipe koje dolaze ponesu najbolje utiske i to neko sećanje da imaju", rekao je Dakić.

Jovović je, govoreći o tome što ni posle 23 godine niko nije odgovarao za ubistvo, rekao da porodicama nije lako, ali da moraju da nastave život dalje.

"Nama kao porodicama jedino preostaje želja i volja za pravdom i istinom. Međutim, trenutna situacija na Kosovu i Metohiji nije baš najbolja, tako da su trenutno, nažalost, male šanse za samom pravdom i istinom, ali mi smo tu da verujemo u to i nadamo se da će doći bolje sutra, kada će doći taj trenutak da saznamo pravdu i istinu za Ivana i Panta", naveo je Jovović.

Osvrćući se na to koliko je zločin promenio život u Goraždevcu, Jovović je rekao da je bezbednost dodatno ugrožena.

"Mi, nakon rata 1999. godine, kada smo se vratili u naše selo, sve je to delovalo kao moguće i nešto kao da smo mogli da vidimo neku svetliju budućnost. Međutim, od samog tog događaja 2003. godine, prosto je sve to palo u vodu i mi zaista od tog trenutka, samo selo i okolina i čitavo Kosovo i Metohija žive drugačije", istakao je Jovović.

Dakić je dodao da se od ubistva njihove braće, 13. avgusta 2003. godine, promenilo sve, od bezbednosti do same budućnosti i opstanka sela, ali da su, uprkos svim nedaćama, uspeli da opstanu na ovim prostorima.

Osećaj nepravde

O aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, povodom godišnjice zločina u Goraždevcu, govorio je i potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić.

Jevtić je rekao da u vezi sa zločinom u Goraždevcu pre svega oseća nepravdu, koju vidi kao posledicu nekažnjavanja i prethodnih zločina, poput onih u Starom Grackom, Cernici i Livadicama.

"Ti kontinuirani napadi i pritisci na srpski narod ostavljaju jedan gorak ukus u ustima za sve nas koji živimo na ovim prostorima", naveo je Jevtić.

Govoreći o tome koliko je realno očekivati da se istrage ponovo otvore, Jevtić je poručio da Srpska lista na tome insistira.

"Mi moramo dobiti odgovor na pitanja ko je počinio ove zločine. Ti ljudi koji su počinili te zločine moraju za to biti kažnjeni, i da makar malo ti zločini dobiju nekakvu pravdu", istakao je Jevtić, dodajući da Srbi i danas bivaju hapšeni bez ikakvih dokaza, pritvarani i držani u prištinskim kazamatima samo zato što su Srbi.

Napad na Nenada Raškovića

Kao primer toga naveo je nedavni slučaj nasilja nad Nenadom Raškovićem u Drenu kod Zubinog Potoka, do koga je došlo dan nakon što je KFOR ocenio da je bezbednosna situacija poboljšana.

"Mi, sa druge strane, plaćamo tu vrstu birokratije životima. Životima na način da Srbi bivaju, poput Nenada Raškovića, pretučeni, a da sve one slike koje smo mogli da vidimo kao posledice onoga što se desilo Nenadu Raškoviću, to su slike Srba na Kosovu i Metohiji danas", rekao je Jevtić, ocenivši da bezbednosna situacija nije takva da bi KFOR mogao da donese odluku o povlačenju sa glavnog mosta u Severnoj Kosovskoj Mitrovici i ispred manastira Visoki Dečani.

Na pitanje šta govori činjenica da Srbi na Kosovu i Metohiji ne prijavljuju veliki broj napada, Jevtić je odgovorio da to govori o nepoverenju u institucije.

"Posebno je to problematično na prostoru severa Kosova i Metohije, gde Srbi danas prolaze kroz jedan vid terora, toruture, nasilja, institucionalnog nasilja koje za cilj ima upravo zastrašivanje i proterivanje preostalog, srpskog stanovništva na ovim prostorima", naveo je Jevtić i podsetio na izjavu Aljbina Kurtija da će Srbi "patiti i platiti".

Jevtić je ukazao i na razliku između zvanične statistike i stvarnog stanja na terenu.

"Događa se to da zvanična Priština ne evidentira sve one incidente, a njih je bilo preko 800 u poslednjih nekoliko godina od kada je Aljbin Kurti na vlasti", istakao je Jevtić, navodeći da ti napadi nisu evidentirani u izveštajima međunarodnih misija.

On je kao odgovor na pritiske pomenuo i podizanje krsta na crkvi u Kačaniku za praznik Svetog Ilije.

"To je naš odgovor. To je srpski odgovor koji je miran, demokratski, šalje vrlo jasnu poruku da ćemo ostati i opstati", zaključio je Jevtić, poručujući da, bez obzira na pritiske, Albin Kurti neće uspeti da protera Srbe sa ovih prostora.