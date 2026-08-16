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Vladika Ilarion i monasi Visokih Dečana posetiil su selo Dren, u kojem sa decom žive četiri porodice, nakon proslave hramovne slave Svetog arhiđakona Stefana u Banjskoj.

U ime patrijarha SPC Porfirija, vladika Ilarion uručio im je ikonu Isusa Hrista i podelio novčanu pomoć deci kao znak podrške i ohrabrenja u teškim danima.

- Porodice su govorile o dubokoj neizvesnosti i strahu koji osećaju od incidenta. Dvojica braće Rašković u braku su sa Albankama iz Albanije. Do ovog poslednjeg događaja živeli su u miru - objavio je manastir Visoki Dečani na društvenoj mreži Iks.

Oni su se takođe obratili za praktičnu pomoć svom selu, ističući potrebu za boljim putem i podrškom za uređenje zajedničkog centra u kojem bi meštani mogli da se okupljaju.

- Poseta je bila tihi izraz prisustva i saosećanja sa malom zajednicom koja živi pod pritiskom, uz poruku da nije zaboravljena - poruka je manastira Visoki Dečani.

Podsetimo, Nenad Rašković iz sela Dren kod Zubinog Potoka, brutalno je pretučen 11. avgusta od strane pripadnika tzv. kosovske policije, koji su ga izvukli iz njegove porodične kuće, vezali za drvo i tukli ga tražeći da im da pušku koju on, kako je rekao, nema.