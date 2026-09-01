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Osnovna škola "Branko Radičević" iz severnog dela Kosovske Mitrovice spremno je ovog jutra dočekala novu generaciju prvaka. Ove godine je upisano više učenika nego prošle, a 72 prvaka raspoređena su u četiri odeljenja.

Deca i roditelji ispunili su jutros dvorište ove osnovne škole i sa nestrpljenjem iščekivali početak prozivke prvaka, kako bi saznali u kom su odeljenju i ko će biti njihova učiteljica.

Direktorka Biljana Vukićević s ponosom je istakla da ove godine ima više prvaka nego prethodne.

- Zadovoljni smo upisom. U četiri odeljenja prvog razreda podeljena su 72 učenika. Deca su spremna za početak, škola je spremna, očišćena, spremna da primi prvake i sve ostale učenike. Naš prvi razred dobija besplatne udžbenike - rekla je Vukićevićeva.

Prvaci će i ove godine zauzeti svoja mesta u četiri nove, potpuno iste učionice, kako deca ne bi osetila nikakvu međusobnu razliku.

- Želim da čestitam svim roditeljima, kolegama i svima nama početak nove školske godine. Provoditi vreme u školi jeste život pun obaveza, aktivnosti, smeha, radoznalosti i svega ostalog što čini njihovo detinjstvo lepšim, druženje, bezbednost u školi je na visokom nivou, tako da vrlo brzo ćemo razuveriti te roditelje da nemaju razloga ni za kakvu brigu - poručila je Vukićević.