U KLUPAMA VIŠE PRVAKA NEGO PROŠLE GODINE: OŠ "Branko Radičević" u Kosovskoj Mitrovici dočekala novu generaciju đaka!
Osnovna škola "Branko Radičević" iz severnog dela Kosovske Mitrovice spremno je ovog jutra dočekala novu generaciju prvaka. Ove godine je upisano više učenika nego prošle, a 72 prvaka raspoređena su u četiri odeljenja.
Deca i roditelji ispunili su jutros dvorište ove osnovne škole i sa nestrpljenjem iščekivali početak prozivke prvaka, kako bi saznali u kom su odeljenju i ko će biti njihova učiteljica.
Direktorka Biljana Vukićević s ponosom je istakla da ove godine ima više prvaka nego prethodne.
- Zadovoljni smo upisom. U četiri odeljenja prvog razreda podeljena su 72 učenika. Deca su spremna za početak, škola je spremna, očišćena, spremna da primi prvake i sve ostale učenike. Naš prvi razred dobija besplatne udžbenike - rekla je Vukićevićeva.
Prvaci će i ove godine zauzeti svoja mesta u četiri nove, potpuno iste učionice, kako deca ne bi osetila nikakvu međusobnu razliku.
- Želim da čestitam svim roditeljima, kolegama i svima nama početak nove školske godine. Provoditi vreme u školi jeste život pun obaveza, aktivnosti, smeha, radoznalosti i svega ostalog što čini njihovo detinjstvo lepšim, druženje, bezbednost u školi je na visokom nivou, tako da vrlo brzo ćemo razuveriti te roditelje da nemaju razloga ni za kakvu brigu - poručila je Vukićević.
Kurir Politika/KosovoOnlajn