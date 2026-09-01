Slušaj vest

U Osnovnoj školi „Leposavić“ danas je počela nova školska godina za sve učenike. Posebno svečano bilo je na prijemu đaka prvaka koji su po prvi put seli u školske klupe.

Nakon zvona, za roditelje prvaka počeli su roditeljski sastanci, dok je za učenike ostalih razreda školski dan počeo intoniranjem himne Republike Srbije „Bože pravde“.

Početak školske godine je za najmlađe učenike doneo novo životno poglavlje, a za njihove roditelje dan ispunjen ponosom, uzbuđenjem i željama da njihova deca školske dane provedu bezbrižno, uspešno i srećno.

Direktorka Osnovne škole „Leposavić“ Mirjana Barać izjavila je da je nova školska godina počela regularno, prema kalendaru rada Ministarstva prosvete Republike Srbije, kao i da je ove godine upisan veći broj prvaka u odnosu na prethodnu godinu.

„Ove godine, kao i svih prethodnih, svečano smo dočekali učenike prvog razreda. Kod nas u školi je 75 učenika upisalo prvi razred. Od toga će 69 učenika nastavu pohađati u matičnoj školi, dok će ostali učenici nastavu pohađati u izdvojenim odeljenjima u Jošanici i Drenu“, kazala je Barać.

Ona je svim učenicima poželela uspešan početak nove školske godine.

„Ovim putem želim svima da čestitam početak nove školske godine. Da smo živi i zdravi i da nastavimo dalje sa uspehom koji ova škola zaista ima“, dodala je Barać.

Šta kaže tata prvaka

Aleksandar Vulović kaže da je za polazak svog prvog, i za sada, jedinog deteta sve spremno.

„Spremni smo. Knjige smo kupili u Srbiji, sveske i ranac, nešto ovde, nešto u Srbiji. Uglavnom, potpuno smo spremni za početak nove školske godine i novog perioda u našem životu i dečjem životu“, kazao je Vulović. Kako je primetio, roditelji su uzbuđeniji od samih prvaka.

„Mi smo više uzbuđeni nego što je dete. Hteo bih svoj deci ovog sveta, tako i našoj, da poželim srećan polazak u prvi razred, da budu dobri učenici, dobri đaci, da budu živi i zdravi, srećni i radosni, da imaju lepo i bezbrižno detinjstvo i da izrastu u dobre i stabilne ljude“, poručio je Vulović.

I porodica Vasilija Petronijevića spremna je za novi školski početak. Njegovo starije dete ove godine polazi u prvi razred.

„Snašli smo se, kupili smo knjige, videćemo ako bude bilo potrebno još nešto da pribavimo i to je to – spremni smo. Ovo je prvo dete, imamo još sinčića, a ćerkica kreće u prvi razred. Oboje smo ponosni roditelji. Ovo je novo iskustvo za nas“, rekao je Petronijević.