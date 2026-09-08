"POLITIKA PRIŠTINE JE DA SE SLAVE ZLOČINCI" Petković reagovao na oslikavanje murala vođama OVK: Da li će bilo šta da kaže međunarodna zajednica?
- Petar Petković poručio je da Priština slavi zločince nad Srbima, dok zabranjuje i progoni one koji su posvećeni miru, veri i pomirenju.
- Reagovao je na murale vođama OVK u Prištini, navodeći da se njima slavi ono što se u Hagu vodi kao najmonstruozniji zločin nad Srbima na KiM.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je politika Prištine da se zločinci nad Srbima slave, a da se zabranjuju i progone oni koji nikada tešku reč nisu izgovorili i koji su svoj život posvetili miru, veri i pomirenju.
Petković je, povodom oslikavanja murala vođama tzv. OVK, istakao da je, dok se oslikavaju murali liderima takozvane OVK, kojima se u Hagu sudi za najmonstruoznije ratne zločine nad Srbima na KiM, dok je u Kosovskoj Mitrovici Kurtijeva policija nedavno zabranila oslikavanje murala patrijarhu Pavlu, a umetnika, koji je imao i dozvolu opštine, privodila na saslušanje.
- Dok se u Prištini oslikavaju murali liderima takozvane OVK, u slavu onima kojima se u Hagu sudi za najmonstruoznije zločine nad Srbima na KiM, u Kosovskoj Mitrovici Kurtijeva policija nedavno je zabranila oslikavanje murala patrijarhu Pavlu, a umetnika koji je imao i dozvolu opštine privodila! Dakle, politika Prištine je da se zločinci nad Srbima slave, a oni koji nikada tešku reč nisu izgovorili i koji su svoj život posvetili miru, veri i pomirenju, zabranjuju i progone. Šta će na ovo da kažu predstavnici međunarodne zajednice na KiM i da li će uopšte bilo šta da kažu?! - naveo je Petković na Iksu.
Kurir Politka