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Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je politika Prištine da se zločinci nad Srbima slave, a da se zabranjuju i progone oni koji nikada tešku reč nisu izgovorili i koji su svoj život posvetili miru, veri i pomirenju.

Petković je, povodom oslikavanja murala vođama tzv. OVK, istakao da je, dok se oslikavaju murali liderima takozvane OVK, kojima se u Hagu sudi za najmonstruoznije ratne zločine nad Srbima na KiM, dok je u Kosovskoj Mitrovici Kurtijeva policija nedavno zabranila oslikavanje murala patrijarhu Pavlu, a umetnika, koji je imao i dozvolu opštine, privodila na saslušanje.

- Dok se u Prištini oslikavaju murali liderima takozvane OVK, u slavu onima kojima se u Hagu sudi za najmonstruoznije zločine nad Srbima na KiM, u Kosovskoj Mitrovici Kurtijeva policija nedavno je zabranila oslikavanje murala patrijarhu Pavlu, a umetnika koji je imao i dozvolu opštine privodila! Dakle, politika Prištine je da se zločinci nad Srbima slave, a oni koji nikada tešku reč nisu izgovorili i koji su svoj život posvetili miru, veri i pomirenju, zabranjuju i progone. Šta će na ovo da kažu predstavnici međunarodne zajednice na KiM i da li će uopšte bilo šta da kažu?! - naveo je Petković na Iksu.

Kurir Politka

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