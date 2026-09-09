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Na području jezera Gazivode nastavljeno je rušenje kuća i vikendica srpskih vlasnika po nalogu preduzeća „Ibar – Lepenac“ iz Prištine, u kome tvrde da su objekti podignuti nelegalno, na zemljištu koje pripada tom preduzeću.

Prisustvo teške mehanizacije na terenu i rušenje u selu Međeđi potok, potvrđeno je iz komande policije regiona Sever u svernom delu Kosovske Mitrovice, ali nisu mogli da preciziraju koliko će objekata biti porušeno, javlja RTS.

Vlasti u Prištini su prošle nedelje porušile više objekata u selu Rezale, na obali Gazivoda, a danas su, kako kažu vlasnici vikendica, mimo zakonske procedure, nastavile novi talas rušenja.

Na zahtev kompanije Ibar-Lepenac do sada je na jezeru Gazivode srušeno najmanje 20 objekata u vlasništvu Srba, za koje ta kompanija tvrdi da su izgrađeni na zemljištu koje je u njenom vlasništvu.

Na terenu je teška mehanizacija

U selu Međeđi Potok, na obali jezera Gazivode u opštini Zubin Potok, jutros je počelo rušenje sedam vikendica, čiji su vlasnici do kraja avgusta imali rok da ih sami uklone.

Na terenu je teška mehanizacija, a prilaz mestu na kojem se objekti ruše obeležen je žutom trakom, zbog čega je onemogućen prolaz bliže vikendicama.

Vlasnici ovih vikendica kazali su ranije za Kosovo onlajn da su objekte gradili i održavali godinama, dok su odluke o njihovom uklanjanju doživeli kao gubitak porodičnih mesta za odmor i boravak.

Prošle nedelje u selu Rezala na jezeru Gazivode srušene su vikendice i sala Svete Trojice, koja je korišćena za okupljanje tokom seoske slave.