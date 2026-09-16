SRBI NA KIM
POLICIJA LAŽNE DRŽAVE ZABRANILA ODRŽAVANJE DEČJE PREDSTAVE U LEŠKU Oglasio se Petković: "Јasna јe politika dvostrukih aršina Prištine"
Slušaj vest
Pripadnici takozvane kosovske policiјe prekinuli su večeras i zabranili održavanje mađioničarske predstave koјa јe za naјmlađu decu priređena u Domu kulture u Lešku.
Tim povodom se na društvenom mreži X oglasio Petar Petković, direktor Kancelarije za KiM:
"Јasna јe politika dvostrukih aršina Prištine - okupljanje desetine hiljada Albanaca u znak podrške zločincima tzv. OVK јe dozvoljeno, ali јe zato zabranjeno okupljanje stotinak srpske dece koјa su želela da uživaјu u šaljivom programu!"
Reaguj
Komentariši