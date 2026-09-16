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Pripadnici takozvane kosovske policiјe prekinuli su večeras i zabranili održavanje mađioničarske predstave koјa јe za naјmlađu decu priređena u Domu kulture u Lešku.

Tim povodom se na društvenom mreži X oglasio Petar Petković, direktor Kancelarije za KiM:

"Јasna јe politika dvostrukih aršina Prištine - okupljanje desetine hiljada Albanaca u znak podrške zločincima tzv. OVK јe dozvoljeno, ali јe zato zabranjeno okupljanje stotinak srpske dece koјa su želela da uživaјu u šaljivom programu!"

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