Slušaj vest

Naplata vode na severu Kosova i Metohije trebalo bi da počne 1. oktobra, kada će Regionalni vodovod „Mitrovica“ početi da šalje račune institucijama, privrednicima i privatnim korisnicima, rekao je direktor Baškim Kurti uz napomenu da je proces registracije korisnika na severu već počeo, kao i postavljanje vodomera u domaćinstvima.

- Počeli smo sa registracijom svih klijenata na severnom delu Kosova. Počeli smo i sa postavljanjem vodomera po kućama. Naravno, institucije su završene kao prvi korak, drugi korak bili su biznisi, a sada, kao treći korak, idemo sa privatnim kućama- naveo je Kurti.

On je objasnio da je cilj da svako domaćinstvo i svaki poslovni objekat imaju vodomer, kako bi korisnici plaćali vodu prema stvarnoj potrošnji, umesto paušalnog iznosa. Prema njegovim rečima, Regionalni vodovod je do sada obezbedio više od 1.000 vodomera za privatna domaćinstva, dok je još oko 6.000 vodomera u procesu nabavke i biće podeljeno korisnicima.

- Mi smo, kao regionalna kompanija, predali više od 1.000 vodomera privatnim kućama, a u procesu je nabavka još više od 6.000 vodomera, da i njih delimo po kućama. Ima klijenata koji su sami kupili vodomer, koji košta otprilike od 35 do 50 evra- rekao je Kurti.

On je potvrdio da je planirano da računi počnu da stižu od 1. oktobra, kako bi svaki korisnik plaćao količinu vode koju je potrošio.

- Planirano je da počnemo od 1. oktobra da šaljemo fakture svim institucijama, privrednicima i privatnim klijentima, da svaki plaća ono što je potrošio i da svaki ima čistu i zdravu vodu- istakao je on.

Kako je naveo, korisnici su prethodno obavešteni da mogu da se registruju u kancelarijama Regionalnog vodovoda. Za prijavu je potrebno da imaju ličnu kartu, tačnu adresu i da potpišu ugovor.

On je, međutim, priznao da postoje tehnički problemi zbog kojih snabdevanje nije uvek neprekidno, ali je istakao da će se nakon ugradnje vodomera plaćati samo stvarna potrošnja.

Govoreći o zaposlenima, Kurti je naveo da je do sada potpisano 115 ugovora sa radnicima, među kojima je najviše Srba, uz Albance, Bošnjake i Rome.

Građani sa severa KiM sa kojima je Kosovo onlajn razgovarao različito ocenjuju kvalitet vodosnabdevanja. Dok jedni smatraju da bi stanje moglo da bude bolje, drugi navode da su u pojedinim delovima grada bez vode i po nekoliko dana.

Ipak, saglasni su da vodu treba plaćati, pod uslovom da je snabdevanje uredno.

Regionalni vodovod „Mitrovica“ preuzeo je vodosnabdevanje u Severnoj Mitrovici i Zvečanu 13. maja 2025. godine, kada su njegovi predstavnici, uz asistenciju tzv.Kosovske policije, ušli u prostorije JKP „Vodovod Ibar“.