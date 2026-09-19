SRBI NA KIM
NOVI NAPAD NA SRBE NA KiM! Autobus na relaciji Beograd - Štrpce kamenovan kod Vitine (VIDEO)
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Autobus prevoznika "Tandems", koji saobraća na liniji Beograd-Štrpce, kamenovan je večeras oko 22 sata u mestu Sadovina kod Vitine.
U tom trenutku u autobusu je bilo petnaestak putnika, kod kojih je napad izazvao strah i uznemirnost.
Kamenicama je pogođen prednji deo autobusa.
Napad je prijavljen tzv. kosovskoj policiji, potvrdio je za Kosovo onlajn vozač autobusa.
Kurir.rs/Kosovo online
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