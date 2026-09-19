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Autobus prevoznika "Tandems", koji saobraća na liniji Beograd-Štrpce, kamenovan je večeras oko 22 sata u mestu Sadovina kod Vitine.

U tom trenutku u autobusu je bilo petnaestak putnika, kod kojih je napad izazvao strah i uznemirnost.

Kamenicama je pogođen prednji deo autobusa.

Napad je prijavljen tzv. kosovskoj policiji, potvrdio je za Kosovo onlajn vozač autobusa.

Kurir.rs/Kosovo online

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