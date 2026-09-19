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Policija na punktu Jarinje na severu Kosova i Metohije, privela je dve osobe, jer je u njihovom vozilu srpskih registarskih oznaka pronašla i zaplenila pet noževa, kao i opremu i materijal s navodno nacionalističkim simbolima.

Prema saopštenju tzv. kosovske policije, "granični službenici su, tokom pojačanih kontrola radi sprečavanja ilegalnih aktivnosti, zaustavili vozilo sa srpskim registarskim tablicama radi pregleda na drugoj liniji, u kojem su se nalazile dve osobe".

"Tokom kontrole, pored pet noževa, pronađena je i zaplenjena GoPro kamera sa držačem, dve majice sa nacionalističkim simbolima i natpisima, dva multifunkcionalna uređaja, srpska zastava, pečat sa četiri `S` i natpisom `Udruženje ljubitelja srednjovekovnih borilačkih sportova, Sremski Karlovci` i lična karta", navodi tzv. kosovska policija.

Po ovlašćenju tužioca, pokrenut je postupak za krivično delo "neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posedovanje oružja".