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Dvojica pripadnika tzv. kosovske policije, suspendovana zbog sumnje u umešanost u slučaj prebijanja Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog Potoka, vraćena su danas na posao u policijsku stanicu u Severnoj Mitrovici, potvrdio je šef Jedinice za operativno planiranje i procenu Erduan Balići.
- Mogu da potvrdim da su dvojica policajaca vraćena na posao. Njima je istekla suspenzija koju je ranije doneo Policijski inspektorat Kosova. Za sve dodatne informacije morate kontaktirati PIK u Prištini“, rekao je Balići za Kosovo onlajn

Srbin Nenad Rašković iz sela Dren teško je povređen 11. avgusta, nakon što su ga, kako je ispričao, pretukli policajci.

Rašković je primljen u KBC „Kosovska Mitrovica“, ali je zbog težine zadobijenih povreda prebačen u Klinički centar Srbije u Beograd na lečenje.

Zbog njegovih optužbi, Policijski inspektorat tzv.Kosova pokrenuo je istragu po službenoj dužnosti, a zatim i preporučio  suspenziju dvojice policajca Regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje na krivično delo „zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja“.

(Kosovo online)

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