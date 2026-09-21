NOVA PROVOKACIJA PRIŠTINSKIH VLASTI: Pripadnici tzv. kosovske policajce koji su pretukli Srbina Nenada Raškovića vraćeni na posao!
Dvojica pripadnika tzv. kosovske policije, suspendovana zbog sumnje u umešanost u slučaj prebijanja Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog Potoka, vraćena su danas na posao u policijsku stanicu u Severnoj Mitrovici, potvrdio je šef Jedinice za operativno planiranje i procenu Erduan Balići.
- Mogu da potvrdim da su dvojica policajaca vraćena na posao. Njima je istekla suspenzija koju je ranije doneo Policijski inspektorat Kosova. Za sve dodatne informacije morate kontaktirati PIK u Prištini“, rekao je Balići za Kosovo onlajn
Srbin Nenad Rašković iz sela Dren teško je povređen 11. avgusta, nakon što su ga, kako je ispričao, pretukli policajci.
Rašković je primljen u KBC „Kosovska Mitrovica“, ali je zbog težine zadobijenih povreda prebačen u Klinički centar Srbije u Beograd na lečenje.
Zbog njegovih optužbi, Policijski inspektorat tzv.Kosova pokrenuo je istragu po službenoj dužnosti, a zatim i preporučio suspenziju dvojice policajca Regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje na krivično delo „zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja“.
(Kosovo online)