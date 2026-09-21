Dvojica pripadnika tzv. kosovske policije, suspendovana zbog sumnje u umešanost u slučaj prebijanja Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog Potoka, vraćena su danas na posao u policijsku stanicu u Severnoj Mitrovici, potvrdio je šef Jedinice za operativno planiranje i procenu Erduan Balići.

- Mogu da potvrdim da su dvojica policajaca vraćena na posao. Njima je istekla suspenzija koju je ranije doneo Policijski inspektorat Kosova. Za sve dodatne informacije morate kontaktirati PIK u Prištini“, rekao je Balići za Kosovo onlajn