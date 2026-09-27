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Jutros je u opštini Zubin Potok sprovedena policijska operacija pod kodnim nazivom "Dosije 23", tokom koje je tzv. kosovska policija uhapsila devet osoba osumnjičenih za navodno počinjene ratne zločine. Prema zajedničkom saopštenju kancelarije tzv. specijalnog tužilaštva u Prištini i tzv. kosovske policije, akcija je izvedena po nalogu specijalnog tužilaštva, a u njoj su učestvovali pripadnici Direkcije za istragu ratnih zločina, uz podršku drugih specijalnih jedinica tzv. kosovske policije.

- Kao rezultat ove operacije, uhapšeno je devet (9) osoba osumnjičenih za krivično delo 'ratni zločin protiv civilnog stanovništva' - dodaje se u saopštenju.

Navedeno je da će o detaljima u vezi sa operacijom i preduzetim radnjama javnost biti obaveštena kada informacije o tome budu mogle da se objave.

Na području Zubinog Potoka od kraja jula uhapšeni su trojica Srba zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin, a sud privremenih institucija u Prištini odredio im je jednomesečni pritvor.

Tzv. kosovska policija je izvršila upade i pretrese u više sela u opštini Zubin Potok, a prilikom tih upada pojedini Srbi su privođeni i zadržavani bez mogućnosti da kontaktiraju advokata.

Meštani sela u opštini Zubin Potok naveli su da su izloženi otvorenom zastrašivanju i pretnjama novim hapšenjima.