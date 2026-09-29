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U Osnovnom sudu u Prištini danas je ispitivanjem svedoka tužilaštva Milene Baščarević nastavljeno suđenje trojici Srba - Jovanu i Dragiši Vićentijeviću, koji su optuženi da su navodno izazvali eksploziju na kanalu Ibar - Lepenac 29. novembra 2024. godine i Igoru Dimoviću zbog neovlašćenog posedovanja oružja.

Ona je opisala pred sudom snagu eksplozije kao jaku i rekla da nije videla nijednu osobu, kao i da optužene poznaje samo kao osobe koje žive u istom mestu.

Advokat Miloš Delević kazao je da je predložio saslušanje četiri svedoka i da ostaje pri predlogu da se sasluša veštak iz FBI, na šta je tužilac imao prigovor, navodeći da su saslušani svedoci i osobe protiv kojih je obustavljen postupak i da su dokazi ukazali na dvojicu optuženih.

Delević je rekao i da od početka postupka nije video nijedan dokaz koji pokazuje krivicu Dragiše Vićentijevića.

- Jedini dokaz je izveštaj FBI, koji je navodno potvrdio da se zemljište pored kanala i zemljište sa čizama nađenih u kuću Vićentijeviča slažu. Iz navedenog smatram da je od izuzetne važnosti da se ovaj veštak sasluša, jer mi kao odbrana imamo mnogo pitanja u vezi ovog izveštaja - kazao je Delević.

Advokat Nebojša Vlajić saopštio je da je pravo odbrane da predloži kojeg god svedoka hoće.

- Vi kršite pravo odbrane, i sud i tužilac. Od faze istrage predlažem svedoke i dokazne materijale, ako ih odbijete kršite naša prava - rekao je Vlajić, nakon čega je dobio opomenu od sudskog veća da se uzdrži od formulacija koje mogu da povrede nepristrasnost suda.

Nakon što je sudsko veće usvojilo predloge advokata optuženih za saslušanje predloženih svedoka, naredno ročište zakazano je za 19. oktobar u 13.15 sati.

Dragiša i Jovan Vićentijević, optuženi su za krivična dela „ugrožavanje ustavnog poretka uništavanjem ili oštećenjem javnih objekata i opreme“ iz člana 122 u vezi sa krivičnim delima „izvršenje terorističkog akta“, a Jovan Vićentijević dodatno se tereti i za špijunažu.

Igor Dimović optužen je za posedovanje oružja i brani se sa slobode, dok se Jovan i Dragiša nalaze u pritvoru.

Sva trojica optuženih izjasnili su se da se ne osećaju krivim za krivična dela po optužnici.