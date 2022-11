MOŽE BITI RIZIČNO! Stručnjaci za Kurir TV o izborima na Kosovu: Srpski narod ne sme da u 21. veku živi u Kurtijevom aparthejdu

Odluka o raspisvanju izbora u četiri opštine na severu Kosova novi je pokušaj Prištine da okupira severni deo pokrajine, ukazao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, poručivši da Srpska lista neće učestvovati na takvim izborima.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcije" bili su prof. dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije i Perko Matović, iz Centra za nacionalnu politiku.

Miletić je komentarisao kako bi ovi izbori mogli da zaoštre odnose na KiM, kao i to da se sa tim ne dobija nikakvo rešenje.

- Očigledno da oni ne odustaju od zaoštravanja odnosa i to je žalosno konstantovati uprkos svim apelima, uprkos inicijativama, ide se u pogrešnom pravcu. Nametanje srpskom narodu bilo kakvih predstavnika je kontraproduktivno i pokazaće se vrlo rizično, ja se nadam da će se obustaviti te besmislene odluke. To je samo dalje zaoštravanje, ne vidi se nikakvo rešenje, niti će to rešiti bilo šta za predstavnike Albanaca na KiM, niti će te institucije ojačati, niti će legitimisati bilo šta - rekao je Miletić.

Nakon toga, on se osvrnuo na to da Srpska lista neće učestvovati na izborima.

- To je definitivno stav srpskog naroda, Srpska lista je samo ujedinjeni srpski narod na jednoj listi, koje je pokazalo da nema alternativu. Ovo na KiM je velika retkost i to su proverene izdajice, odnosno saučesnici zapadnih službi, ali mislim da je to ovde mnogo rizično i da to nikome ne treba i sa žaljenjem konstatujem da niko ne uspeva da obuzda tu kliku Kurtijevu, uključujem tu i Osmanijevu. Ona nije dobila izbore, već je kroz Kurtijevu podršku došla do te pozicije. Mislim da je naš narod spreman na sve scenarije i da nije naivan, ne očekuje da mu iko išta pokloni, očekuje samo da se uvaži njegovo pravo da ne živi u jednom aparthejdu usred Evrope u 21. veku - rekao je Miletić.

Osvrnuo se i na registraciju vozila na KiM, kao i to da li je moguće će Kosovo odložiti rok registracije vozila.

- Ja nisam baš toliki optimimista, ali voleo bih da se to desi. Ipak, vidim da su SAD aktivne diplomatski, zapravo sve nade polažem u njih, nezavisno od toga što EU gleda da prikaže sebe kao nosioca nečega. Mi vidimo da 10 godina nisu implementirali Briselski sporazum, žašto bi se onda sada desilo neko čudo. Teško je taj kredibilitet, koji je izgubljen od strane EU, povratiti brzim potezima. Doduše, videćemo, svakako da bi to bilo krajnje normalno i u skladu sa zdravom logikom.

Matović je govorio o najavljenim kažnjavanjima za preregistraciju vozila.

- Kosovo počinje da gubi podršku Zapadnih partnera. Evropa nije uspela da reši seriju kriza koje su se dogodile na Kosovu. Kada su došle SAD, ako pogledate Eskobarovu izjavu, gde je on apsolutno optužio albansku stranu kao krivu za izazivanje ovog sukoba. Rekao je da ne ispunjavaju svoje obaveze. Oni sada moraju da prikažu da su ih ispunili ili da će ih ispuniti, takvu sliku hoće da stvore u javnosti, svojoj ali i međunarodnoj. To je vrlo jeftin pokušaj za tako nešto i ja ne znam iz kog razloga bi naša strana trebalo da pristane na tako nešto, da prihvatimo da odustanemo od nečega, da sednemo opet za pregovarački sto. Mislim da je najvažnije da se daju čvrste garancije da će se odluka o preregistraciji odložiti - rekao je Matović.

