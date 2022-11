NASILJE KOJE SE SPROVODI NAD SRBIMA NA KOSOVU OSTAJE NEKAŽNJENO! Arno Gujon skreće pažnju na pakao koji proživljavaju!

Za razliku od nekih ranijih vremena kada se na svakom mestu čula dečija buka, u selu Lozište nadomak Kosovske Mitrovice sada živi svega petnaestak ljudi.

Sa posebnom setom se sećaju vremena kada su kroz selo prolazili putnički i teretni vozovi koji su, kako kažu, donosili život.

foto: Kurir televizija

Gost "Redakcije" na Kurir televiziji bio je Arno Gujon, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i predsednik humanitarne organizacije "Solidarnost za Kosovo".

Sa obzirom na to da u selu Lozište ne postoji ambulanta niti supermarket, oni su primorani da idu do obližnjih gradova za neke osnovne potrebštine, pa je Gujon obrazložio da li postoji još takvih situacija na Kosovu.

- Da, na žalost postoji, ne samo na Kosovu već i u ostatku Srbije. Ono što postoji na KiM je to da tamo ima mnogo dece, gde nema mnogo kuća jer su porodice morale da odu usled nasilja na KiM. Oni su pravi primer svima nama, jer ih težak život ne sprečava da imaju dosta dece, na Kosovu tročlane ili četvoročlane porodice nisu retkost, ti problemi ih ne sprečavaju da se bore za svoju decu i svoja prava. Treba im pružiti pomoć i podršku jer su oni nada za sve nas - započeo je Gujon.

foto: Kurir televizija

Spomenuo je i da je život u nemaštini postao njihova svakodnevnica, godinama unazad.

- Kada biste pitali Srbina na Kosovu kako je, on bi rekao da je dobro, kada biste ga pitali da li je sve uredu, on bi vam odgovorio potvrdno. Međutim, kada biste malo zagrebali i pitali ga da li je mogao da ode na groblje za zadušnice, on bi rekao da ne jer nije bio obezbeđen prevoz, a tamo je sve porušeno. Ne mogu ići ni u crkvu jer lokalni Albanci organizuju demonstracije protiv nas - rekao je Gujon, pa dodao:

- Ono što je najgore je to da kada dođe do provokacije i incidenta, kao npr. fizički napad ili pokušaj otmice, ni jedan čovek u protekle 23 godine nije bio uhapšen zbog tih zlodela. Oni znaju da nasilje koje se sprovodi nad njima ostaje nekažnjeno.

