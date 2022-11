CAKANA O TERORU KOJI JE ZADESIO NA KiM: Razbio mi je staklo kundakom, a onda je njih 16 uperilo puške u nas... EVO ŠTA SE DESILO

Situacija na Kosovu i Metohiji postaje sve napetija kako se približava 21. novembar, kada je najavljeno da će pripadnici takozvane kosovske policije početi novčano da kažnjavaju sve Srbe koji nisu preregistrovali vozila. Srbi su se usprotivili ovim odlukama, ali svedočenja su da je atmosfera vrlo tenzična.

foto: Kurir/Z.Š.

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana gostovala je u Pulsu Srbije. Ona je inače rođena u Leposaviću i uvek je nosila svoj rodni grad u srcu, pa je tako u svom gostovanju za Kurir televiziju otkrila jednu od najneprijatnijih situacija koja ju je zadesila na KiM.

- U momentu kada je KFOR prvi put došao u Srbiju, ja sam imala velikih problema. Tada su bili Belgijanci iz KFOR-A i bili su postavljeni ležeći policajci sa ekserima. Naravno i da hoćete da prođete brzo ne možete. Ja sam tada išla sa svojim sestrićem i njegovom tada devojkom, a sadašnjom ženom. Išli smo tada za Leposić kod majke. Vi tu prolazite lagano tih 5 kilometara jer ne možete brže. Međutim, neki kforovac, da li je bio pijan ili nadrogiran, razbio nam je kundakom bočna stakla. Odjednom su se njih 16 pojavili i uperili puške u nas. Mi smo izašli zbunjeni i šokirani tim potezom - navela je pevačica.

foto: Kurir Televizija

- Na sva naša pitanja oni nisu odgovaral, niti su imali potrebu. Naravno, tada smo pozvali moju braću i svi su došli iz Leposavića. Nisu oni to ništa mogli, ali je to prenela kasnije Beta. To je video jedan francuski oficir KFOR-a i nakon toga taj momak je sklonjen sa tog prelaza odnosno Jarinja. Nisam dobila nikakvo objašnjenje za to. Oni su mogli nas tada da pobiju i da kažu "ništa, bio je incident" - rekla je pevačica.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:21 NAJVEĆU ODGOVORNOST NA KOSOVU IMA KFOR! Ako propusti bezbednosne snage Kosova, aktivira se rezolucija 1244! EVO ŠTA SE ONDA DEŠAVA