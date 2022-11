Devet poslanika Srpske liste u Skupštini Kosova je tehnički verifikovalo svoje mandate da bi, kako su istakli, sprečili "opasan i antisrpski plan Aljbina Kurtija da uz pomoć sebi lojalnih kvazi Srba, u skupštini pokrene postupak promene Ustava s ciljem ukidanja zagarantovanih prava našem narodu na KiM".

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da odluka predstavnika Srpske liste da juče u kosovskom parlamentu izvrše tehničku verifikaciju svojih mandata nikako ne znači vraćanje Srpske liste u prištinske institucije.

- Sve ostaje onako kako su Srbi zaključcima od 5. novembra jasno i glasno rekli - nema povratka u prištinske instiucije dok se ne povuče protipravna odluka Prištine o preregistraciji i dok se formira ZSO. Želim da budem apsolutno jasan, razlog verifikacije ovih mandata od strane poslanika Srpske liste jeste isključivo taj što smo došli do najnovijih saznaja da Kurti sprema pakleni plan osvete srpskom narodu na KiM - izjavio je Petar Petković.

05:12 KREATIVNO TUMAČENJE KOSOVSKOG PROBLEMA NAS JE DOVELO DOVDE Stručnjaci: Srbi se nisu vratili u institucije, SPREČEN KURTIJEV PLAN

Ovo je bio povod za gostovanje dr Zorana Milosavljevića sa Instituta za političke studije i dr Aleksandra Mitića, naučnog saradnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

- To je taktički potez da se sačuva ono špto su do sada čuvali. Da se to nije desilo, taj Kurtijev plan i njegovih satelita bi uspeo i zauzeo bi njuhova mesta i sproveli bi što su planirali, a to je promena Ustava i da se u svakom pogledu oteža život našim ljudima u južnoj pokrajini. Pitanje je da li bi smeli da koriste naš jezik, obavljaju uhovne obrede i slično. Ali stalno se spominje taj severni deo, a Srb su prisutni i na jugu. Oni su verifikovali mandate dok se ne reši preregistracija vozila i ZSO. Sad je jasno da je uvođenje preregistracije bio deo ovog plana - rekao je Milošević.

Voditelje Olju Lazarević i Vladimira Karalejića interesovalo je da li je ovo deo nemačko-francuskog predloga i šta se dešava s Briselskim sporazumom.

- Briselski sporazum, čiji sam protivnik, ne jer sam imao manjak poverenja u naše pregovarače već sam dugo izveštavao o kosovskom pitanju iz Brisela. Znao sam kako evropski pregovarači kreativno interpretiraju sporazume. Sve što je potpisano su kreativno interpretirali da bude u interesu Albanaca i zapadnog ineteresa priznavanja Kosova, a protiv interesa Srbije. Tako su kreativno interpretirali i Rezoluciju 1244. Kad razgovaraju s našim zvaničnicima uvek kažu da drugačije interpretiraju od nas. Veliki je problem s tim i baš tao Briselksi sporazum jeste ugrožen - rekao je Aleksandar Mitić.

