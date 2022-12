"EU NEMA NIKAKVU KONTROLU NAD KOSOVOM, TO IMAJU SAMO SAD" Stručnjaci za Kurir TV: Čak i da dobiju opštine biće im UZALUDNO!

Povodom upada kosovske policije u prostorije izborne komisije u Kosovskoj Mitrovici, Zubinom Potoku i Leposaviću, stručnjaci su, na Kurir televiziji, obrazložili situaciju u kojoj se trenutno nalazimo.

Nekoliko stotina Srba protestovalo je u centru Zubinog Potoka zbog nasilnog ulaska članova Opštinske izborne komisije u pratnji policije u zgradu Opštine. Čule su se i sirene. Posle incidenta u Zubinom Potoku sirene su se čule i u Kosovskoj Mitrovici. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju pozvao je Srbe da ostanu mirni i ne nasedaju na provokacije čiji je jedini cilj izazivanje sukoba i krize na severu Kosova i Metohije.

Gosti u "Pulsu Srbije" bili su Branko Radun, politički analitičar i prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost.

Politički analitičar se osvrnuo na neizvesnost koji Srbi proživljavaju, kao i to da Albanci žele da iskoriste dati momenat, ali da su ih zvaničnici iz Amerike primorali da zastanu

- Oni žele da iskoriste momenat napuštanja srpskih funckionera iz institucija, kako bi napravili izbore i da preuzmu opštine na severu sa par stotina glasova, kako bi dobili albanske predstavnike opština na severu. Doduše, američki ambasadori i Eskobar govore o prolongiranju tih izbora, dok ne dođe do stabilizacije situacije. Jako je zanimljivo kada Amerika, koja kontroliše Kosovo, bolešljivo, kao da moli prištinske vlasti da razmisle o toj ideji. Vidimo pritisak, ali ne znamo koliko je on jak i kakve će posledice imati. To je jedna neizvesnost za Srbe, da izgube opštine na nekoliko godina. Jedino je bitno da se zadrži mir i da Srbi ostanu na tim opštinama - započeo je Radun.

Nakon toga, Kajtez je obrazložio da čak iako im uspe formiranje, da će im to samo pokazati koliko je to uzaludno i nesadržajno.

- Srbi će morati da iznađu unutrašnju snagu da budu mudri. Ovde se radi o jednom specijalnom, hibridnom ratu u kojem su EU, Amerika i Priština protiv Srba. Čak i hipotetički da im nekako uspe formiranje, njima će biti pokazano da ne mogu da vladaju opštinama u kojim 99 odsto ljudi njih ne prihvataju, tada će se pokazati sva uzaludnost i bezsadržajnost te demokratije koju toliko hvali Evropa sa zapada. Smatram da će morati nevoljno, strani sponzori lažne države Kosovo, da budu malo glasniji. Oni su to "dete" ljuljali i izlazili mu u susret. Sada kada je ono iole naraslo, postalo je previše nestašno, čak je počelo da pravi probleme i njima samima. Oni će jednog trenutka morati to da pokažu na jedan jači način - rekao je Kajtez.

Radun je rekao da EU nema dovoljan autoritet nad Kosovom, već da to poseduje jedino Amerika.

- EU nema kapacitet da utiče na odluke Albanaca, to samo ima SAD. Mi vidimo da se Amerikanci ne slažu sa takvom politikom kakvu Albanci žele, ali nismo uočila nikakve sankcije prema Prištinskim vlastima. Kurti ima linkove i prema drugim centrima moći, u Vašingtonu, Londonu i Nemačkoj, koji možda i žele destabilizaciju ovih prostora, kao i ishitreno, agresivno kršenje srpskih prava i sporazuma - zaključio je Radun.

