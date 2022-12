"KURTI HOĆE DA NAPADNE KFOR PA DA ZA TO OPTUŽI SRBE?!" Stručnjaci: SAD mu neće dopustiti da ostvari sve planove, GRENEL SVE REKAO

Predsednik Srbije i vrhovni komandant Aleksandar Vučić posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, poručio je Srbima na Kosovu i Metohiji da je najvažnije da ostanu mirni i staloženi, da ne nasedaju na provokacije i veruju KFOR-u i EULEKS-u.

Na ovu temu govorili su u jutarnjem programu Kurir televizija dr Miroslav Bjegović, sa Fakulteta za bezbednost i Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije.

- Jedino možemo jeste da verujemo Kforu bez obzira što neka dešavanja zbog kojih bi mogli da izgubimo poverenje. Očito se došlo do podataka kako Kurti želi da napadne KFOR kako bi se to pripisalo srpskoj strani. Kurti bi u tom slučaju došao na sever Kosova da navodno obezbedi mir. On je najavio da će poslati dodatne jedinice ROSU kako bi razbio barikade ne severu što dodatno može pogoršati situaciju - rekao je Bjegović.

Vuković smatra da zapadni zvaničnici svesno ili nesvesno mešaju uzroke i posledice situacije na KiM.

- Suštinski zadatak međunarodne zajednice jeste prosperitetan opstanak ukupnog stanovništava Kosova, pri čemu se albanska strana ponaša suprotno tome. Srpska strana je izložena konstantnim pretnjama, a međunarodna zajednica apostrofira Srbe zbog barikada.

- Kada Albanci hapse bolesnog čoveka i otimaju proizvođaču njegovo vino to se posmatra uslovno, a kada Srbi nemajući drugog odgovora iz nužde postave neki kamion, to je nešto vidljivo i opet se inscenira neka balvan revolucija i tako dalje. Oni brkaju uzrok i posledicu, da li zato što nešto ne vide ili ne žele da vide - kaže Vuković.

Bjegović je ocenio izjavu Ričarda Grenela koji je izjavio da Kurti pod hitno mora da pusti uhapšenog Srbina inače će SAD obustaviti svoju pomoć, iznenađujućom i pozitivnom.

- Iznenađujući je stav Grenela.To reagovanje jeste pohvalno i iz njega se može videti da su SAD te koje bi mogle da reše kosovski problem. - rekao je Bjegović.

03:19 KURTI HOĆE DA NAPADNE KFOR PA DA ZA TO OPTUŽI SRBE?! Stručnjaci: SAD mu neće dopustiti da ostvari sve planove

Vuković smatra da je izjavu Grenela možemo posmatrati kao svojevrstan test.

- To je testiranje da li Kurti ima "kart blanš" od Sjedinjenih Američkih Država za sve svoje poteze ili ipak ima neka ograničenja. Bilo kakvu destabilizaciju stanja na terenu Amerikanci ne bi videli kao svoj uspeh. Ne treba imati iluzija da ovi pregovori treba da dovedu do uzajamnog priznanja, što je besmisleno, ali opet postoje nijanse. Pritisak postoji. Kredibilitet zapadne strane je dosta poljuljan - kaže Bjegović.

