"PROBLEM SU BARIKADE, A NIJE PROBLEM KAD SRBIMA PUCAJU U LEĐA" Mitić: U EU dobiju packe kad osude Kurtija pa ZABORAVE šta su rekli

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je vlasnika vinarije Srđana Petrovića iz Velike Hoče, kome su policija i carina privremenih prištinskih vlasti zaplenili krajem prošle nedelje gotovo svo proizvedeno vino-oko 42.000 litara.

Tim povodom, kao i povodom aktuelnih dešavanja u vezi sa Kosovom i Metohijom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Nikola Šainović, nekadašnji potpredsednik Vlade Jugoslavije i Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

- Nažalost mi imamo kontinuitet organizovanog ćutanja na ono što radi Kurti. On je odustao od tablica i od izbora, ali nije odustao od konflikta. Sve što radi su mehanizmi kako bi se potisnula srpska zajednica I kako bi se napravila tenzija ne bi li srpska zajednica napravila neku grešku pa da zapad kaže: "Aha, Srbi!" - rekao je Šainović i dodao da od Gabrijela Eskobara nismo čuli ništa suštinski važno.

- Od Eskobara nismo čuli praktično ništa. Oni koji ćute su zapravo upravljaju. Što se tiče Borelja, ispada da nije bitno šta je dovelo da barikada nego moraju barikade da se sklone jer je zaboga sloboda kretanja ljudsko pravo, a kada je otimano vino našem domaćinu, niko ne postavlja pitanje zašto je bila potrebna tolika policijska intervencija? Da podsetim da je pre četiri, pet meseci ista takva intervencija bila kod neke apoteke, kada je jedan Srbin upucan u leđa - kaže Šainović.

Mitić je izneo utisak da će Lajčak imati nešto bitno da kaže povodom situacije na KiM.

- Ne mislim da Lajček ima nešto originalno da kaže. Mislim da su stavovi Borelja prilično skandalozni što me ne iznenađuje, s obzirom na taj neki kontinuitet izjava koji dolaze iz evropske unije. On uopšte ne želi da uđe u genezu svih ovih događaja. Kada optuži Kurtija on verovatno dobje packe zbog toga i zaboravi šta je rekao. Onda nastavlja sa pričom koji prati albanski narativ - kaže Mitić i dodaje da je cilj svih akcija albanske strane da se stvori utsak o Srbima sa severa Kosova kao o kriminalcima koji destabilizuju region.

- Ono što taj narativ želi da pokaže, jeste da će bez prisustva albanske policije, bez zaokruživanja cele teritorije tzv. Kosova, kriminogene strukture kosovskih Srba stalno destabilizovati taj region i neće biti stabilnosti niti na Kosovu niti na Balkanu. To je narativ koji podržavaju Nemci i često Amerikanci, osim kada ćute i upravljaju kako je rekao moj sagovornik Nažalost, vidimo da je I Borelj na tom fonu. Ako Lajčak nastavi sa tim pristupom nećemo doći ni korak bliže rešenju situacije - zaključio je Mitić.

- Stvar je u tome da se neprestano radi po principu da se na novom nivou napravi novi konflikt, a u svrhu toga da Srbija napravi korak nazad - rekao je Šainovič dok Mitić naglašava da je već duže na delu ista matrica koja čini štetu srpskoj strani:

- Najveći problem je u tome što se svi sporazumi koje smo potpisali u prethodnih četvrt veka "kreativno" interpretiraju na našu štetu. Naša strana ih ispunjava, albanska ne ispunjava, a strani faktor na sve to ćuti, da bi se potom kada dođe do konflikta stavio na stranu Albanaca.

