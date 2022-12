VAPAJ SINA UHAPŠENOG SRBINA NA KOSMETU! Preklinjem da ga vidimo, poručio je da je dobro SAMO DA SE MI I MAJKA NE SEKIRAMO (VIDEO)

Predrag Pantić, sin Dejana Pantića, bivšeg policajca iz Kosovske Mitrovice, koji je uhapšen pre četiri dana, uključio se uživo u jutarnji program Kurir TV "Redakcija" i podelio najnovije informacije o ocu.

- Nemamo ništa novo, juče je došlo saopštenje da je dobio lekove, kumili smo i molili da mu to odobre. Više i ne pričamo o njegovom poštenju nego o elementarnim ljudskim pravima na lečenje. Nismo se čuli s njim, ni mi, ni advokat, pa nemamo potvrdu s njegove strane da je dobio lekove. Samo želimo da od njega čujemo da je dobro, ali mi i dalje to ne znamo. On se nevin tereti za terorizam, šta su već izmislili, mi tražimo da nam omoguće kontakt s njim.

Kako kaže, niko od članova porodice nije u mogućnosti da ga vidi niti čuje.

- Specifična je situacija zbog barikada, kosovska policija nas nije kontaktirala. Jedino kad je davao izjavu, čekali su poslednji čas da to urade i tada ga je video advokat, ali to je bilo onlajn. Advokat ga je čuo nakratko, moj otac je rekao mu je da je dobro, ali advokat nam je preneo da je izgledao loše i da je spavao na stolici. Moj otac nije neko ko će da se žali i izmišlja. Ja imam dve sestre i majku i on je zbog nas, da se ne bismo sekirali, rekao da je dobro.

Predrag Pantić foto: Kurir TV

Opisao je i kako proživljava svu ovu dramu.

- Jako je teško, bilo bi teško i da ima normalne uslove, ali ovo je sve nešto vanredno. Ni otac ni mi u porodici nismo politički aktivni. On nema mrlju u karijeri, radio je kancelarijske poslove u policiji. Nikad nismo bili u ovakvoj situaciji, a ja sve gledam kao ružan san, čekam da se šrobudim, ali nikako.

Istakao je i koliko porodici znači podrška sunarodnika na barikadama.

- Oni su nam najveća snaga, odem da vidim te ljude i popričam. Svako ima samo reči hvale za mog oca. Nisam očekivao ovakvu reakciju i da budemo kao velika porodica. Kažu da je to mogao da bude bilo čiji otac ili dete, da ne smemo da im dopustimo. Oca su mi uhapsili po povratku iz centralne Srbije gde je išao po lekove. Ako su već sumnjali i teretili ga što ga nisu uhapsili na izlasku s Kosova.

07:37 VAPAJ SINA UHAPŠENOG SRBINA NA KOSMETU! Preklinjem da ga vidimo, poručio je da je dobro SAMO DA SE MI I MAJKA NE SEKIRAMO (VIDEO)

Podsetio je da ni otac niti bilo ko iz porodice nikad nisu imali problema sa zakonom.

- Nikakve ni slične situacije, čak ni nešto namešteno. Čovek u životu nikad nije priveden, miran čovek, nikad se nije potukao. Sa svojom ženom vodi normalan penzionerski život - emotivan je Pantić.

Za kraj podelio je kakva su mu očekivanja u predstojećim danima.

- Mi se nadamo i apelujemo i mi i svi naši funkcioneri, kancelarija za KiM i Vlada. Svi smo kao jedno i mnogo nam olakšavaju situaciju. Juče sam kumio za lekove, molim i danas. Samo da dobije lekove, za dalje šta bog da. Nadamo se pravičnom procesu i da će pravda pobediti - zaključio je Pantić.