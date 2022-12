VIŠE NIŠTA NE IZNENAĐUJE!? Odalović: ONI su pred očima NATO jedinica činili stravične zločine! 50 država je dozvolilo POGROM!

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je da je suštinski spreman na sve, pa čak i da bude žrtava, i da će po svaku cenu ukloniti barikade, vest koja, nažalost, nije šokirala.

Kako je ovo Kurtijevo političko ponašanje postalo očekivano, opravdan je strah, šta će ovo ophođenje doneti dalje za Srbe na KIM i opstanak teritorijalnog integriteteta srpskih opština na KIM.

Gosti u studiju Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Veljko Odalović, predsednik komisije Vlade Srbije za nestala lica, izneli su stavove na ove ozbiljne prertnje.

Mitić je izjave Aljbina Kurtija nazvao spiralom nasilja.

- Čuli smo našeg predsednika Vučića juče. Stalno ponavljamo da nećemo dopustiti ugrožavanje našeg naroda i to je u redu. Problem je što Kurti ima punu podrška zapadnih država - rekao je Mitić.

Nazvao je izjave Kurtija ozbiljnom pretnjom.

Odalović se osvrnuo na izjave ambasadora Nemačke na Kosovu.

"Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da su izjave nemačkog ambasadora u Prištini Jerna Rodea o uklanjanju barikada ''zaista nečuvene'' i to, kako je dodala, na više nivoa.

- Prvo, danas ste izjavili da barikade moraju biti uklonjene i čak se usudili da date/naručite rokove (do Božića). Uzgred, ambasadore, razjasnite: vaš Božić ili naš? Samo da znamo... Barikade su tu zbog Dejana Pantića. Da li ste vi, ambasadore, svesni da je danas 11. dan da njegova porodica nije razgovarala sa njim i da 11 dana niko, pa ni EULEKS, ne zna gde se on zapravo nalazi? Gde je to drugde moguće nego u Kurtijevom getu?' - poručila je Brnabić na Tviteru."

Telegraf.rs