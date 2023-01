KURIR NA KOSOVU! MEŠTANI GOTOVUŠE: Mi smo trn u oku jer smo opstali ovde! Borićemo se do zadnjeg, ali ALBANCIMA NEĆEMO DIRATI DECU

Žitelji Gotovuše, mesta kraj Štrpca u kojem su upucani srpski dečaci, vidno su uznemireni i zabrinuti, u šta se uverila i ekipa Kurira, koja je obišla ovo mesto na Kosovu i Metohiji!

foto: Kurir Televizija

Meštani su se juče, na Božić, okupili kao i svake godine u seoskoj crkvi, ali je radosni praznik obeležen sasvim drugačije - jedina tema razgovora bio je zločin na Badnji dan, kad su ranjeni Stefan Stojanović (11) i Miloš Stojanović (21), te su se sveće palile gotovo isključivo za zdravlje ranjenih komšija.

Uznemirenost

Bojan Radić je jedan od meštana Gotovuše koji za Kurir potvrđuje i naš utisak. Među meštane se uvukla velika uznemirenost i svi znaju kakva poruka im je poslata ispaljenim mecima.

foto: Kurir

- Svi smo još u šoku. Ovaj mučki napad nas je sve uznemirio. Ovo je tragedija koja će se dugo pamtiti. Hvala milom bogu što su deca izvukla živu glavu. To je sad najvažnije. Tradicionalno smo se svi okupili prvog dana Božića u crkvi. Danas je bilo drugačije, svi smo pod utiskom ove nesreće. Svi su potišteni, uplašeni i zabrinuti. Zapalili smo sveće za njihovo zdravlje. Narod je zaista uplašen, ovo je strašna i opasna poruka koju smo dobili kao Srbi koji žele da ostanu na vekovnim ognjištima - ispričao nam je Radić.

foto: Kurir Televizija

On je uveren da iza svega stoji mržnja Albanaca prema preostalim Srbima:

- Mi smo njima trn u oku jer smo opstali. Tragedija koja se desila na Badnji dan je vetar u leđa za iseljavanje Srba s Kosova i Metohije. Ako se nešto krupno ne dogodi na bezbednosnom i ekonomskom planu, nema nama opstanka ovde - naglašava naš sagovornik.

Kako nam je rekao, Stefan Stojanović (11) oporavlja se posle ranjavanja i svi meštani Gotovuše su u mislima s njim i njegovim rođakom Milošem.

- Stižu nam vesti o njihovom stanju. Stefan je operisan i s njim su majka, otac i baka. Ima podršku svih nas iz Gotovuše da se što pre oporavi i nastavi svoje detinjstvo u svom selu i u svojoj kući - poručio je Radić.

foto: Kurir Televizija

Zastrašivanje postalo svakodnevica

Nije on jedini koji se ne miri s činjenicom da se ovako nešto dešava samo zato što su Srbi. Kako kažu, tražili su da se formiraju punktovi na ulazu i izlazu iz sela, kako bi se pojačala bezbednost.

- Bog njemu neka vrati, ali mi ćemo da se borimo do zadnjeg. Nećemo da radimo takve stvari kao što su Albanci nama, da gađaju malu decu - rekao nam je još jedan od meštana Gotovuše Dejan Radić.

Da je zastrašivanje gotovo svakodnevica Srba na Kosovu, svedoči i Miroslav Stanković iz Gotovuše:

foto: Kurir Televizija

- Jesenas sam išao da berem pečurke i zatekao sam tamo Albanca i dva njegova sina. Pitam ga: „Šta radiš tu“, on kaže: „Evo sečem šumu.“ Ja mu kažem: „Pa kako, to je moje.“ On kaže: „Ne, nego je moje!“ I dok nisam pozvao policiju, on nije hteo da odustane. Nije to slučaj samo kod mene. Oni su sve odneli!

Kažu da se uzdaju u slogu i veru hrabrih Gotovušana da će budućnost biti svetlija, a opstanak moguć.

Podsetimo, dva srpska dečaka Stefan Stojanović (11) i Miloš Stojanović (21) - koji su ranjeni juče u Gotovuši kod Štrpca kad je na njih iz vozila u pokretu, dok su nosili badnjak, pucao lokalni Albanac, inače pripadnik KBS - nalaze se na stacionarnom lečenju u KBC Gračanica.

MINISTARSTVO ODBRANE SRBIJE SAOPŠTILO Kfor odgovorio na zahtev Srbije Predstavnici komisije za sprovođenje Vojnotehničkog sporazuma Generalštaba Vojske Srbije preuzeli su na Badnje veče na administrativnom prelazu Merdare od predstavnika Kfora odgovor na zahtev za povratak do 1.000 pripadnika Vojske Srbije i policije na prostor KiM. - Ministarstvo odbrane je navedeni dokument dostavilo kabinetu predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića radi upoznavanja predsednika sa sadržajem odgovora Kfora - stoji u saopštenju ministarstva.

GORAN RAKIĆ, LIDER SRPSKE LISTE Decu vam nećemo zaboraviti nikad foto: Printscreen Facebook Predsednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je da, nažalost, za Srbe i srpsku decu na Kosovu nema mira ni na najradosniji hrišćanski praznik Božić. On je zajedno s gradonačelnikom Štrpca i potpredsednikom Srpske liste Daliborom Jevtićem posetio srpske dečake koji su ranjeni juče u Gotovuši i tom prilikom istakao da su Srbi na Kosovu svih ovih godina ugnjetavani. - Na sve načine su pokušali da nas proteraju sa ovih prostora. Imam poruku za sve one koji ne žele Srbe na ovim prostorima. Decu vam nećemo zaboraviti nikad i nikad vam nećemo oprostiti ovo što ste prekjuče uradili. Pozivam sve nadležne organe, pre svega međunarodnu zajednicu i Kfor, da pojačaju svoje prisustvo i da ne pomažu saopštenjima i osudama, već tako što će na terenu pokazati da im je zaista stalo da zaštite Srbe i ostali nevećinski živalj koji živi ovde - poručio je Rakić.

DANAS NARODNI SKUP U ŠTRPCU Dosta nam je terora i mržnje Zbog ranjavanja srpske dece u Gotovuši kod Štrpca danas će u Štrpcu biti održan protest, najavio je gradonačelnik te opštine Dalibor Jevtić. Protest će u podne biti održan ispred tamošnjeg Doma kulture. - Jedinstveno i zajedno poslaćemo poruku da nam je dosta terora i mržnje, da samo želimo mir i da budemo svoj na svome - naveo je Jevtić. Srpska lista je u saopštenju pozvala sve građane sa celog Kosova i Metohije da dođu na ovaj, kako su naveli, miran i demokratski protest, „da pružimo podršku ranjenima i njihovim porodicama, ali i podignemo glas protiv tiranije Aljbina Kurtija, čija je posledica ugrožavanje mira i kontinuirani progon srpskog naroda na ovim prostorima“.

Kurir.rs/ekipa Kurira