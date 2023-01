"NIJE SLUČAJNO ŠTO NAS JE KFOR ODBIO BAŠ NA BADNJE VEČE" Sagovornici Kurir TV: Pucnjevi u decu poruka Srbima da se što pre isele

KFOR je negativno odgovorio na zahtev Srbije o povratku srpske vojske i policije na KiM.

Izjava KFOR-a kako pažljivo motri na to šta se zbiva na severu, a samo dva sata ranije pucano je na naše dečake, i to na jugu, zvuči kao otvorena provokacija direktno upućena Srbiji.

Da li je slučajnost što je njihov odgovor stigao baš na Badnje veče i nakon napada na trojicu dečaka na jugu Kosova i Meotohije?

Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji i Darko Obradović, programski direktor Centra za stratešku analizu, gostovali su u jutarnjem programu Redakcija, i izneli stavove po pitanju poslednjih tragičnih događaja na KIM.

Razgovor je započet odlukom misije KFOR. Obradović je rekao da je znao da zahtev neće biti odobren.

- Očekivanje javnosti da će naša vojska i policija zaposesti objekte gde žive Srbi i da će sprečiti kosovsku policiju da prođu, neće se desiti. Postoji jedna pozitivna stvar u ovom zahtevu, a to je, da je to jedan svojevrsni međunarodni manevar koji je trebao da istakne važnost uslova u kojima se nalaze Srbi sa stanovišta bezbednosti i međunradnog prava. Kao posledica je Kfor stavio obavezu da Kurtijeva policija dođe na sever - rekao je Obradović.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 04:55 Zapad simbolično bira najveće pravoslavne praznike za NAPAD na Srbe

Beograd će tražiti dodatne garancije za bezbednost Srba na Kosovu posle odluke misije KFOR da odbije zahtev Vlade Srbije da se deo srpskih bezbednosnih snaga vrati na to područje.

- Zašto je sada problem da se vrati jedan kontigent naše vojske? - započeo je pitanjem Karan i nastavio:

- Zato što bi to pojačalo sigurnost našeg naroda na KIM. Ove mere koje preduzima Prištinska paradržava, podstiče egzodus. Ovakvi zločini upereni prema deci, tu su ljudi najosetljiviji i podstiču neke da napuste KiM. Ako bi se vojska vratila to anulira sve što se do sada događalo, jer mi nemamo posrednike u pregovoru sa Prištinom, imamo samo zainteresovane strane - rekao je.

Dodao je da momenat slanja odgovora Kfor-a baš na Badnje veče, nije slučajan.

- Ništa nije slučajno ni ovo nije slučajno. Sve su to tempirane stvari uperene protiv Srbije. Sve su ovo hibridni pritisci na Srbiju koji ne prestaju - rekao je Karan.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.