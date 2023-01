RODBINA I PRIJATELJI TRAŽE PRAVDU ZA UHAPŠENOG SLAĐANA: Komšija Albanac tvrdi da je Trajković 100 odsto nevin (VIDEO)

Protest povodom zahteva Tužilaštva u Prištini da uhapšenom Slađanu Trajkoviću bude produžen pritvor za još dva meseca održan je danas u Severnoj Mitrovici kod spomenika knezu Lazaru.

Slađan Trajković je bivši pripadnik kosovske policije, a uhapšen je 15. decembra u Severnoj Mitrovici pod sumnjom da je "učestvovao u ratnom zločinu".

Advokat Dejan Vasić izjavio je da su se danas spontano okupili Slađanovi prijatelji, komšije i članovi porodice kako bi i svetu i svima pokazali da se radi o jednom čestitom čoveku.

- Radi se o dobrom domaćinu, čoveku koji je iznad svega vodio računa o jednakosti i pomogao da u naselju u kome živi, u Bošnjačkoj mahali, ne dolazi do ekscesa između Albanaca i Srba. Da jednako, lepo i u miru živi i sa komšijama Albancima i sa Srbima i oni su zajednički danas došli da mu na ovaj način pruže podršku. Žele da sudu pre odlučivanja o nastavku mere sudskog pritvora pokažu da Trajković nije zaslužio ovo sve što mu se dešava niti je uradio to što mu se stavlja na teret - rekao je Vasić.

Prema njegovim rečima, sudski postupak je trenutno u fazi odlučivanja o zahtevu specijalnog Tužilaštva i odluka bi trebalo da bude doneta danas ili sutra.

- Ja sam insistirao da se njegovi prijatelji skupe danas kako bi u Prištini sud koji treba da donese odluku imao ovu sliku i imao u vidu da sa blažom merom može da se krivični postupak odvija nesmatano. Ono što mi tražimo je da se dozvoli Slađanu da dođe kući i da se bori protiv tih lažnih optužbi koje mu se stavljaju na teret - rekao je advokat.

1 / 4 Foto: Printscreen/Kosovo Online

Vasić ističe da je Trajković u vrlo složenom zdravstvenom stanju i sa svojim hroničnim bolestima sa kojima je došao u pritvor. Međutim, dodaje, zbog neadekvatnih uslova lečenja i prostora u kojem boravi i neadekvatnog lekarskog osoblja njemu je stanje drastično pogoršano.

- Mislim da bi bilo potrebno da bude hitno prebačen u bolnicu u Severnoj Mitrovici kako bi mu se na taj način, mogu slobodno da kažem, spasio život. Znajući Slađana dugo godina, razgovarajući sa ljudima koji ga dugo poznaju, siguran sam da apsolutno nema nikakve veze sa tim što mu se stavlja na teret. Ja ne mogu da mislim drugačije nego da će sud odlučiti tako da mu meru promeni na kućni pritvor dok istraga traje - kazao je Vasić.

Trajkovićeva supruga Suzana zahvalila se svima koji su došli da im pruže podršku.

- Još jednom po ko zna koji put apelujem na Kfor i Euleks. Prvenstveno na njih. Moj suprug je nevin i poručujem Aljbinu Kurtiju da se preispita gde su bile njegove policijske snage kada su rađene provere 2013. godine. Slađan je bio integrisan u kosovsku policiju i rađene su provere. Kako je moguće da čovek koji je radio devet godina za njih, sada kada je skinuo uniformu, bude ratni zločinac. Slađan u Bošnjačkoj mahali ima podršku svih komšija Albanaca, ali niko ne sme da izađe da mu pruži javnu podršku zbog Kurtijevog terora, ljudi su preplašeni - izjavila je Trajković.

Supruga Suzana kaže da je u kontaktu sa Slađanom i ističe da se on ne oseća dobro.

- Nisu mu dozvolili lekove iz Srbije. Prošle srede smo kupili tablete sa kosovskom markicom, uzeli su ih na portirnici, međutim, njemu te tablete nisu dostavili. Daju mu neke tablete, ali slabo jede i smršao je drastično i ne oseća se dobro - kazala je Suzana Trajković.

Ističe da su se obratili Kforu i Euleksu, međutim, niko ih nije saslušao. Zahvalila se Kancelariji za KiM ističući da su sve vreme uz njih i čine sve što mogu.

Jedan od Trajkovićevih komšija, Albanac Arafat Ljatifi, takođe je došao da pruži podršku komšiji Slađanu, ističući da mu je on i drug i prijatelj.

- Poznajem Slađana 23 godine, išli smo zajedno na pecanje, družili smo se i mislim da je na pravdi Boga optužen. Njegove kolege Albanci su mu dolazili na slavu i ne znam kako to odjednom da neko pruži prst na njega. I ostali ljudi koji poznaju Slađana imaju slično mišljenje, ali nemaju hrabrosti da izađu i to kažu, i među Srbima, i među Albancima. Znam da je nevin 100 odsto. Da je nešto uradio trebalo je onda da ga uhapse pre 23 godine. Sve vreme je bio ovde - rekao je Ljatifi.

Jelena Trajković, ćerka Slađana Trajkovića, istakla je da njen otac nema normalne uslove za boravak u zatvoru.

- Ne dozvoljavaju da advokat unese ovlašćenje da bi otac potpisao i kako bi mama uzela bankovnu karticu jer ne možemo da podignemo njegovu platu da mu uplatimo kantinu. Nema pravo na lečenje i ne dozvoljavaju mu lekove i ne dozvoljavaju mu porodičnu sliku da ima kod sebe. Njegove kolege su nam u telefonskim pozivima pružili podršku, ali nisu došli ovde jer svi se plaše da će da budu i oni uhapšeni kao moj otac. Molim međunarodnu zajednicu da reaguje. Mi samo tražimo pravdu - poručila je Jelena Trajković.

Na skupu je o Slađanu Trajkoviću govorio i Albanac Šaban Poluža.

- Poznajem ga dobro. Rastao sam sa njim. Ovo je iz političkih razloga. On je dobar čovek, dobar momak. I kao komšija, i kao drug je dobar čovek. To što mu se desilo je zbog političkih razloga. On je nevin čovek. Političari ne treba da rade to jer je on nevin čovek i ne bi trebalo da bude u zatvoru - rekao je Poluža.

(Kurir.rs/Kosovo online)