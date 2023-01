DETE JE U ŠOKU I NIJE DOBRO! Otac napadnutog Lazara (15) izneo jezive detalje o njegovom prebijanju i UPUTIO PORUKU SRBIMA

Dečak Lazar M. (15) iz Suvog Dola na Kosovu i Metohiji brutalno je pretučen od strane četiri Albanca, a Veljku Odaloviću, predsednik komisije za nestala lica, već deseti put je zabranjen ulaz na Kosovo i Metohiju.

O ovim događajima govorili su gospodini Odalovć kao i profesor Boris Bratina, sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

- Nema nikakvog obrazloženja za to da mi se zabrani da idem na KiM. Ako je neko hteo da me povredi uspeo je jer na to ne može da se ogugla, ali to je moj lični odnos prema tome. Nije mi zasmetalo što su me nazivali Gebelsom i Geringom.

- Ono što me boli je to što ne mogu da odem na groblje. Ja sam rukovodilac za nestala lica u dijalogu između Beograda i Prištine. Sve što mi radimo Aljbin Kurti blokira, a kroz ovaj mehanizam smo do sada našli 1800 lica od kojih su 90 odsto albanske nacionalnosti. To je neodgovorno i nehumano - rekao je Odalović.

Povodom brutalnog prebijanja Lazara M. Boris Bratina je rekao:

- Vrlo je teško stanje kada se pogleda lična bezbednost. To što se mladim ljudima na Kosovu dešava to je jedan nacistički način. Kada Kurit sebe poredi sa Zelenskim on to radi umesno jer su obojca nacisti. Ni jedan ni drugi nisu religiozni već su okrenuti naciji. Nacizam se gotovo svaki dan događa, svuda po Kosovu i to je na ravni potpune getoizacije. Samo još nemamo javna streljanja.

Otac prebijenog dečaka, Zlatko Milutinović, se uključio u program preko vajber i ispričao detalje o prebijanju njegovog sina

- Dete je jutros zvalo taksi, nije došao pa je krenuo pešaka. On je u srednjoj školi ali vikendom radi u jednom kafiću. Pošao je peške, a dole ispod zgrade tu su ga susreli. Nešto su mu rekli na albanskom, on je sagao glavu i prošao. Izašli su iz auta, on je počeo da beži ali stigli su ga.

- Išutirali su ga i uzeli mu telefon, a hteli su i patike da mu uzmu. Kad su to završili dete je bilo u šoku, nije stigao ni tablice da upamti. On je uspeo da se dovuče do jedne zgrade gde isto žive Srbi. Primili su ga i pustili ga u stan. Euleks uopšte nije hteo o tome da razgovara, jer kao nemaju prevodioca. Dete je još u šoku i nije kako treba. Srbima sa Kosova bih poručio da se čuvaju

